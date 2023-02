Edoardo su Antonella e Antonino al GF Vip: “Non accetto che veda una persona con cui ha flirtato” Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese si sono chiusi nella sauna all’insaputa di Edoardo Donnamaria, fidanzato dalla ragazza. Durante la puntata del 23 febbraio del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha informato il concorrente, con un conseguente confronto tra i tre.

Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese si sono chiusi nella sauna all'insaputa di Edoardo Donnamaria, fidanzato dalla ragazza. Durante la prima parte della puntata del 23 febbraio del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha informato il concorrente di quanto successo, con un conseguente confronto tra tutti e tre i protagonisti.

Antonella e Antonino chiusi in sauna, cosa si sono detti

Per la prima volta, il conduttore ha mostrato ai telespettatori e a Edoardo il momento che vede Antonella e Antonino chiusi in sauna. "Se dovesse vedere questa scena qui, succede il finimondo. Il problema non sono io, è la vostra fiducia", dice Spinalbese nel video. Poi chiede alla coinquilina: "Tu ci credi in questa relazione?". "Sì", risponde secca lei. "Allora devi avere pazienza. Se tu ti comporti come fa lui, non vi capirete mai. La vostra coppia è quotata a niente. Dentro di me mi dico che sono ragazzi, ma lui ha 30 anni", ha aggiunto l'hairstylist.

Il confronto tra Edoardo e Antonella

Edoardo ha parlato con Antonella, in diretta, dopo aver visto il suo video in sauna con Antonino. L'ex volto di Forum sostiene di non averle mai impedito di parlare con lui, ma non vuole che fuori dalla Casa veda Spinalbese perché hanno flirtato insieme, davanti ai suoi occhi:

Non è vero che io le ho detto di non parlare con Antonino e di non stare con lui. Per rispetto però penso che fuori non si debbano vedere. Quando siamo in buoni rapporti si comporta in un modo, non sarebbe andata da lui. Non sono io che metto i paletti, è lei che mette il paletto di Micol. Non posso accettare che la mia ragazza esca con una persona con cui l'ho vista flirtare davanti a me.

Anche Antonella è poi intervenuta spiegando il suo punto di vista e sostenendo di non volere al suo fianco un uomo che potrà vedere la sua ex (Micol Incovaia) anche fuori dalla Casa. Così ha detto:

Con Antonino non ci ho parlato perché a Edoardo infastidiva. Mi ha detto che continuerà a vedere Micol fuori da qua. Io un uomo che mi limita, mi fa sentire sola e mi vuole cambiare non lo voglio. Non sopporto più questa situazione, al secondo posto non mi metto.

Il faccia a faccia tra Edoardo e Antonino

Signorini ha poi messo faccia a faccia Edoardo e Antonino, dando loro la possibilità di confrontarsi per quella che potrebbe essere l'ultima volta, dal momento che l'hairstylist è in nomination e rischia di abbandonare la casa. É stato proprio lui a prendere per primo la parola, rivolgendosi al coinquilino:

Ho provato a instaurare un rapporto con te ma non è finita bene. Mi sono sentito preso in giro, però non la vedo in maniera grave. La cosa che mi rincuora è che tra me e Antonella non c'è stato e non c'è nulla, lei cercava in tutti i modi di darti fastidio.

Poi è stato il turno di Edoardo, che ha tirato fuori anche alcune vecchie questioni con Antonino, ribadendo che spera che esca e sostenendo che il loro astio non nasca per colpa di Antonella: