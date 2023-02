Al GF Milena Miconi fa perdere la testa ad Antonino e Andrea, il marito: “Onorato, sei perdonata” Al Grande Fratello Vip, Milena Miconi ha fatto perdere la testa ad Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli, che l’hanno definita “sexy e con una eleganza fuori dalla norma”. A commentare le loro parole il marito della donna, Mauro Graiani: “Onorato, sei perdonata”.

Milena Miconi incoronata come donna più desiderata della casa del Grande Fratello Vip. A renderla tale, per la sua bellezza ed eleganza, sono stati Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli, che non nascondono il loro amore platonico nei suoi confronti, rispettando il marito Mauro Graiani. Ed è stato proprio l'uomo che, in diretta nella puntata del 23 febbraio del Grande Fratello Vip, ha commentato la situazione.

Milena fa perdere la testa ad Antonino e Andrea

Nel corso della puntata del 23 febbraio, Alfonso Signorini ha chiamato in confessionale Milena, Antonino e Andrea per cercare di capire come mai i due ragazzi abbiano perso la testa per la coinquilina. Entrambi hanno raccontato di vedere in lei, oltre la bellezza, anche una donna elegante, sexy e piena di dolcezza: "É unica, la nostra idola. Ha una eleganza fuori dalla norma, pure sexy e travolgente". Per questo, scherzando, hanno cercato nell'ultima settimana di trovare sempre delle scuse per avvicinarsi a lei. Poi hanno confessato che, se non fosse felicemente sposata, avrebbero provato un approccio. Naturalmente al momento non ci pensano nemmeno perché rispettano il suo matrimonio.

La reazione del marito di Milena Miconi

A rispondere in diretta è stato il marito di Milena Miconi, Mauro Graiani, che ha commentato su Twitter l'interesse che i due ragazzi hanno mostrato nei confronti della moglie. Taggando Giulia Salemi, opinionista in studio al GF Vip, l'uomo ha scritto con ironia: "Milena sei perdonata. Oggettivamente i due più belli e interessanti. Onorato"