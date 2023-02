Edoardo Donnamaria sbatte la testa contro la porta, poi litiga con Antonella Fiordelisi: “Sono stufo” Serata molto complicata per Edoardo Donnamaria, che al Grande Fratello Vip prima ha avuto un piccolo incidente poi si è scontrato con Antonella Fiordelisi.

Serata di fuoco per Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip. Dopo avere litigato per giorni con Antonella Fiordelisi è arrivato il momento di un confronto, poco prima del verdetto del televoto. Alfonso Signorini ha permesso alla coppia di trascorrere un momento in mystery room. Prima di entrare nella stanza, però, c'è stato un piccolo incidente per Edoardo Donnamaria. L'uomo ha sbattuto la testa contro la porta. Ad Alfonso Signorini che lo sentiva lamentarsi dal dolore ha spiegato: "Oddio, ho dato una capocciata alla porta".

Edoardo e Antonella, dalla pace alla lite

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembravano intenzionati a fare pace prima di conoscere il verdetto del televoto e, infatti, si stavano abbracciando e baciando teneramente, ma il Grande Fratello ci ha messo lo zampino. Alfonso Signorini ha fatto vedere loro un video. Nel filmato, Edoardo diceva:

Per il trascorso che ha con Antonino, fuori da qua non deve avere un rapporto con lui. Ogni tanto ho la sensazione che non parli con me, ma con le telecamere. Lei, poi, vuol piacere a tutti e voleva avere la sicurezza che anche Antonino ci sarebbe stato. Se permetto a una così di prendermi per il c***, sono un co***. Se Antonella andrebbe con Antonino? Qui dentro no, ma fuori perché no? Mi sono rotto il caz** di avere a che fare con una ragazzina. Ogni volta che la vedo che lei ha qualcosa che non va con me, è tutta una provocazione. Se non fossi stato il fidanzato di Antonella, qui dentro sarei stato il suo acerrimo nemico. Non riesco a essere me stesso, ho il freno a mano qui dentro. Sono arrivato a pensare che se dovesse uscire starei meglio.

Edoardo Donnamaria protesta contro il GF Vip

Edoardo Donnamaria ha trovato scorretto mandare in onda il video proprio in un momento così delicato per lui e Antonella Fiordelisi: "Trovo poco carino mandare in onda questa clip in un momento in cui rischio di non vederla più". Antonella ha replicato: "È anche poco carino sapere che potrei uscire e non parlarmi per quattro giorni. Lui continuerà da solo il suo percorso, perché io non voglio questo. Io non ho bisogno del periodo di pausa, ho sopportato troppo e mi stavo annullando con lui". Donnamaria ha sbottato:

Sono stufo di sentire queste sciocchezze, mi sembra eccessivo sentire che lei ha sopportato fin troppo, se vuole dire queste caz**te le può dire davanti a te Alfonso, ma non con me. Posso andare per favore Alfonso?

Dopo avere battibeccato ancora un po', i due si sono lasciati senza fare pace. Poi, si è sentita la frecciatina di Edoardo ad Antonino, che Sonia Bruganelli aveva difeso: "Uno che si sco*a mezza casa, è l'uomo perfetto".