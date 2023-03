Antonino Spinalbese: “Ginevra Lamborghini ha quello che ho sempre cercato in una donna” Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini hanno raccontato della loro conoscenza. “Lei ha una sensibilità tutta sua, è quello che ho sempre cercato in una donna”, le parole dell’hair stylist. Il primo bacio tra loro è arrivato nella Casa: “Eravamo in sauna, quello è stato il nostro segreto”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini erano entrambi presenti nello studio del Grande Fratello Vip nella puntata del 6 marzo, e Alfonso Signorini li ha messi faccia a faccia per un confronto. Il conduttore ha mostrato una piccola anteprima dell'intervista fatta all'hairstylist per il settimanale Chi nella quale l'ex Vippone ha parlato del rapporto con la Lamborghini: "Lei ha di base un velo di tristezza dentro, e poi un modo di sedurre tutto suo che non è fisico, è molto materna", alcune delle sue parole, poi ancora ha confessato di aver voluto mettere alla prova i suoi sentimenti all'interno della Casa avvicinandosi a Oriana Marzoli e Giaele De Donà.

Le parole di Antonino e Ginevra in studio

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini nello studio del GF VIP hanno avuto modo di raccontare della loro conoscenza. Dopo aver letto una piccola anteprima dell'intervista dell'hair stylist per il settimanale Chi, la cantante ha confessato: "Ha ragione Antonino, c'è un velo di tristezza dentro di me, è l'unico ad aver visto bene. Mi fa piacere che sia stato lui ad accorgersene. Mi sono sempre definita una ragazza dall'animo blu, ho dentro di me delle cose che non lascio far vedere a nessuno, ho tristezze che vengono da lontano e che copro con l'eccessiva risata, ironia e leggerezza". Spinalbese ha spiegato cosa intendeva dire definendola una donna "materna":

Lei ha una sensibilità tutta sua, mi comunica quasi gli affetti che ho ricevuto da mia madre, percepisco questa sensibilità da lei. Lei c'è in maniera netta. È sicuramente quello che ho sempre cercato in una donna.

Quando Signorini ha chiesto alla Lamborghini perché Antonino fosse così complicato, l'ex Vippona ha replicato: "Io non lo vedo così complicato, ha un altro tipo di mistero che è più intimo, più suo davvero. Io lo sto conoscendo, ci stiamo lavorando".

Il bacio in sauna scoperto solo ora

Il bacio dato al centro dello studio nelle ultime settimane non è stato il primo per i GinTonic. Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini durante la permanenza nella casa del GF VIP si erano già baciati nascosti dalle telecamere: l'haist stylist stava consolando la sua inquilina e l'ha sorpresa baciandola. "Quello è stato il nostro segreto".