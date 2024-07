Elisa Esposito: “Ho denunciato Michelle Comi per le chat private. Prima della rissa volevamo chiarirci”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Elisa Esposito racconta a Fanpage.it cosa è successo tra lei e Michelle Comi dopo la rissa in un bar che le ha viste protagoniste lo scorso 15 luglio. Tutto è partito diversi giorni fa da un battibecco social che le ha viste scontrarsi a suon di provocazioni e minacce, proseguito con la pubblicazione da parte di Michelle Comi di chat private tra lei e Elisa Esposito nelle quali si parla di fatti accaduti in un privé di una discoteca, conversazioni che sarebbero dovute rimanere private perché tirano in ballo anche un altro noto creator, Gigi Pescheria. La "prof del corsivo", così come è conosciuta Elisa Esposito, ha sporto denuncia contro la creator: "Non voglio avere più nulla a che fare con lei".

Hai agito per vie legali come avevi anticipato tra le stories di Instagram?

Sono andata a sporgere denuncia per diffamazione perché ha pubblicato delle chat private. Credo sia anche un bel messaggio da lanciare ai giovani che mi seguono, così capiscono che pubblicare chat private è illegale. Ora se ne sta occupando il mio avvocato.

Come ha fatto Michelle Comi ad avere le chat?

Le chat erano nostre, inviai l'audio a lei dopo una serata.

Eravate amiche, quindi.

Non amiche, ma conoscenti. Ci siamo viste poche volte.

Ma cosa è successo in quel privé?

Al momento preferisco non dire nulla perché sono cose nostre, soprattutto perché c'entra un'altra persona (Gigi Pescheria, ndr).

Hai parlato con lui dopo la pubblicazione delle chat?

Ancora no.

Hai affrontato la questione con il tuo fidanzato (Davide Gentile, ndr)?

Come ha detto lui su Instagram, i panni sporchi si lavano in casa propria. Sono cose che si risolvono nel privato. Anche perché quell'audio pubblicato da Michelle Comi può dire tutto o niente. Ha pubblicato un solo audio per far intendere una sola cosa alle persone.

Quindi, non è detto che si parli di un tradimento.

Esatto.

Riguardo la rissa, Michelle Comi ci ha raccontato che vi siete date appuntamento in un bar. L'intento era quello di chiarirsi?

Sì. Ci siamo incontrate lì per parlare, ma abbiamo alzato un po' i toni. Ci siamo tirate uno spintone, poi ci hanno fermato sia il mio ragazzo sia delle persone presenti.

Da chi è nato lo scontro fisico?

Da entrambe.

Ti aspettavi che la situazione sfuggisse di mano?

No, ero andata lì con tutte le buone intenzioni.

Non avete provato a parlarne in privato?

Ci siamo scritte per darci appuntamento, per chiarire, quel giorno. Ma non abbiamo mai più parlato, in privato, della vicenda.

L'hai informata della denuncia?

Credo veda le stories, oppure le arriverà la denuncia a casa. Non mi ha detto nulla.

Sei turbata per ciò che è successo?

All'inizio si, perché non me l'aspettavo. Dal giorno alla notte mi sono ritrovata delle stories da parte sua contro di me, a caso. Eravamo in buoni rapporti, ci sono rimasta un po' male. Non la conoscevo bene come persona, ormai mi aspetto di tutto.

Ti ha messo in una situazione scomoda.

Sì, però sono sicura che pian piano si risolverà tutto.

Anche con lei?

No, con lei no. Non voglio avere più nulla a che fare con lei.