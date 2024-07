video suggerito

Rissa al bar tra le Tiktoker Elisa Esposito e Michelle Comi, il video dei presenti mentre le separano

A cura di Gaia Martino

Lo scontro social tra Elisa Esposito e Michelle Comi, giovanissime content creator da migliaia di follower su Tik Tok, si sarebbe spostato in un bar nel quale si sono incontrate e battibeccate al punto da venire alle mani. Dopo giorni di botta e risposta social a suon di provocazioni e minacce, sarebbe scoppiata la rissa tra le due, separate pochi secondi dopo da alcuni ragazzi presenti nel locale. Il video è diventato virale sui social.

Lo scontro social prima dell'incontro al bar

Tutto è nato dopo le dichiarazioni di Michelle Comi che ha raccontato di aver "sfruttato la sua notorietà e bellezza" per trascorrere vacanze di lusso gratis. Parole che hanno scatenato diverse polemiche e che hanno fatto storcere il naso a molte. Tra queste Elisa Esposito, conosciuta come ‘la prof. del corsivo', che ha lanciato una provocazione quattro giorni fa su Tik Tok alla sua collega: "Preferisco mangiare la focaccia da 2 euro in spiaggia piuttosto che farmi pagare le vacanze da sconosciuti". Da qui è nato un botta e risposta social a suon di offese, provocazioni e minacce.

Nelle ultime ore il portale online di La7 ha fatto sapere che le due content creator si sarebbero incontrate dal vivo e avrebbero discusso al punto da scatenare una rissa. Tre ore fa la prof. di corsivo aveva condiviso un video su Tik tok nel quale, rivolgendosi alla Comi, dichiarava: "Vorrei ringraziare chi mi sostiene. Tutto questo circo avrà una grande conseguenza. Scelte tue, vita tua, avrai le tue conseguenze".

Il video della rissa tra Elisa Esposito e Michelle Comi

Nelle ultime ore le giovani content creator si sarebbero incontrate in un bar. Dal video che circola sui social, divenuto virale in poco tempo, è possibile assistere allo scoppio della rissa tra Michelle Comi e Elisa Esposito, interrotta pochi secondi dopo dall'intervento di alcuni ragazzi presenti. Al momento entrambe hanno reso privati i loro profili Instagram.