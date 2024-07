La content creator Michelle Comi: “Cerco qualcuno che mi inviti in vacanza. Non ne ho mai pagata una”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

"Luglio sono libera. Se qualcuno vuole invitarmi in vacanza". Sta facendo il giro dei social l'insolito appello lanciato da Michelle Comi su Instagram. La modella e content creator cerca qualcuno che la inviti in vacanza nel mese di luglio e ha dei requisiti ben precisi, come hotel a cinque stelle e villa con piscina privata. Ha già ricevuto qualche proposta che sembra soddisfare le sue richieste.

L'appello di Michelle Comi

Tra le sue storie Instagram, Michelle Comi ha lanciato un appello rivolgendosi ai suoi fan: "Luglio sono libera. Se qualcuno vuole invitarmi in vacanza". La content creator sta cercando qualcuno che la inviti in vacanza nel mese di luglio. Ha dei requisiti ben precisi: "Hotel a cinque stelle, villa con piscina privata, almeno 14 giorni, autista privato, amante dello shopping, no social solo divertimento". Richieste che hanno fatto storcere il naso ad alcuni suoi follower, dubbiosi sul fatto che riesca a trovare qualcuno disposto a farlo. Uno di loro, ad esempio, le ha scritto: "Ma secondo te trovi qualcuno che ti offre questa vacanza?". La content creator ha spiegato: "Non ho mai pagato in tutta la mia vita una vacanza. L'uomo deve pagar se vuole farsi una vacanza con me". Nel giro di poche ora ha già ricevuto qualche proposta, che però per il momento non soddisfa i suoi requisiti: "Mi hanno scritto un paio di imprenditori, ma per ora nulla di troppo interessante. Quindi sto ancora aspettando".

Chi è Michelle Comi, dal lavoro come impiegata a OnlyFans

Michelle Comi ha 29 anni, è originaria di Torino ma vive a Milano. Prima di sbarcare su Onlyfans ed essere una content creator con migliaia di followers lavorava per l'Istituto Tumori come impiegata amministrativa. "Prendevo 1400 euro al mese. Avevo solo Instagram, eppure non ero ben vista al lavoro. Ero vittima di mobbing e le mie colleghe mi guardavano malissimo", aveva raccontato in un'intervista a Cronaca Qui. Per questo ha deciso di cambiare vita: "Mi sono licenziata dall’ospedale e ho aperto Onlyfans. E oggi sono felice".