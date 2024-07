Michelle Comi e la lista di regali per il suo compleanno: “Dagli imprenditori bracciali fino a 30mila euro” L’influencer Michelle Comi stila una wishlist di regali per il suo compleanno che cadrà il 26 luglio prossimo: “È divisa per imprenditori alti, medi o bassi. Non fatemi regali da 200 euro perché non saprei che farmene”. Nella lista oggetti fino a 30mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Una wishlist composta da oggetti il cui valore di mercato arriva fino a 30mila euro per un bracciale di alta gioielleria. È la lista creata dall’influencer Michelle Comi – la stessa che chiedeva una vacanza regalo qualche settimana fa – per il suo compleanno, che cadrà il prossimo 27 luglio. Con un video postato tra le sue Instagram stories, Michelle ha chiesto ai suoi follower una serie di regali più o meno costosi. La lista, come lei stessa specifica, è suddivisa per “imprenditori alti, medi o bassi”.

La wishlist di Michelle Comi

“Per il mio compleanno, ho creato una wishlist dividendo i regali per categorie: imprenditori bassi, imprenditori medi e imprenditori alti”, spiega Michelle nel video postato sui social, “per gli imprenditori alti, ovviamente, il regalo sarà dai 5mila in su. Quelli medi dai 3 ai 5mila e quelli bassi dai 1000 ai 3mila. Per tutti gli altri, mi bastano i vostri auguri. Non fatemi regalino da 200 euro, per favore, che non me ne faccio niente”. Comi specifica, inoltre, l’esistenza di una ulteriore suddivisione tra imprenditori: “Esiste una subcategoria per gli imprenditori alti ai quali chiedo questi bracciali di Cartier”, ha aggiunto, mostrando le foto di oggetti il cui valore arriva fino a 30mila euro, “Il mio compleanno è tra una settimana, il 26 luglio. Vorrei già avere dei regali premium platinum. Sto aspettando”.

Nella lista di Michelle Comi anche una vacanza a New York

Per evitare errori, l’influencer ha voluto essere il più possibile precisa e ha quindi pubblicato una lista con voci e suddivisione: agli imprenditori alti sono richiesti anelli, bracciali e perfino una vacanza a New York; a quelli medi una stopper, una giacca e due Dyson. Subito dopo, l’influencer ha pubblicato una foto dei regali già ricevuti tra i quali compaiono un maglione, diverse borse e due portafogli. “Quest’anno siamo sotto la media”, si è lamentata.