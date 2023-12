Belén su De Martino a giugno 2023: “Per me ha fatto di tutto”, ma già sapeva già dei tradimenti L’11 giugno 2023, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Belén raccontava il ritorno di fiamma con Stefano De Martino, descrivendolo come un uomo straordinario, capace di gesti d’amore incondizionato. In quel periodo, tuttavia, la conduttrice sapeva già dei tradimenti. Pochi giorni dopo, infatti, la loro storia d’amore sarebbe finita.

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La dirompente intervista rilasciata da Belén Rodriguez a Domenica In riscrive tutto quello che la conduttrice argentina e l’ex marito Stefano De Martino avevano raccontato a proposito del loro rapporto. In particolare, riscrive quanto la stessa Belén, pochi giorni prima che la storia d’amore con il conduttore Rai terminasse, raccontava a Verissimo parlando dell’ennesimo ritorno di fiamma. “Il primo tradimento l’ho scoperto a gennaio (del 2022, un mese dopo essere tornati insieme, ndr). Non mi ha mai amata, non mi è stato vicino quando sono caduta in depressione”, ha raccontato Belén di fronte alle telecamere della trasmissione condotta da Mara Venier. Eppure, nel periodo al quale Rodriguez fa riferimento, in raccontava tutt’altro.

Le versioni di Belén a confronto: prima i complimenti a De Martino, poi la rottura (meno di un mese dopo)

La storia tra Stefano e Belén è naufragata (definitivamente, o almeno così pare) tra la fine di giugno e l’inizio di luglio 2023, anche in considerazione del fatto che la showgirl è apparsa per la prima volta in pubblico accanto a Elio Lorenzoni il 14 luglio 2023, in occasione del compleanno di Ignazio Moser. Proprio in quel periodo, Rodriguez avrebbe cominciato a soffrire di una profonda depressione nata – stando a quanto ha raccontato domenica scorsa su Rai1 – dopo avere scoperto i tradimenti dell’ex marito. Belén parla di 12 episodi, 12 donne che avrebbero ammesso il flirt con il conduttore di Bar Stella. Sostiene che la scoperta del primo episodio risalga a gennaio 2022, quindi immediatamente dopo il loro ritorno di fiamma. Eppure, a giugno, meno di un mese prima del periodo di depressione vissuto e della rottura definitiva con Stefano, di fronte a Silvia Toffanin, la showgirl raccontava un uomo profondamente diverso, un uomo degno della sua stima perché capace di gesti straordinari. Una versione dei fatti che, col senno di poi, stride terribilmente con quella resa qualche giorno fa. Di fronte alle telecamere di Canale5, Belén non fa mai riferimento ai presunti tradimenti né all’apparente disinteresse di Stefano nei confronti delle sue condizioni di salute. Motivi che, a pochi giorni da quell’intervista tv, subito dopo le vacanze in barca alle Isole Eolie, l’avrebbero spinta a lasciarlo.

L’intervista di Belén a Verissimo a giugno 2023

L’11 giugno, nello studio della trasmissione condotta da Toffanin, Belén parlava così dell’allora marito ritrovato Stefano De Martino: “Mi ero concessa di darmi un’altra possibilità che non è andata a buon fine. Quando non è andata e le nostre strade si sono divise (parla del legame con Antonino Spinalbese, ndr) ho rincontrato lui, che in realtà c’è sempre stato nella mia vita. Non è stato facile per nessuno ma soprattutto per lui. Io ho avuto un figlio da un’altra persona e rientrare nella mia vita significava accettare questa bambina che non è sua. Già solo per questa motivazione, e ne ho tante altre, per me ha vinto tutto. Provo tanta stima per questo atteggiamento. È una cosa incredibile quella che è riuscito a fare. Il divorzio? Non c’è mai stato. Abbiamo mandato due volte la richiesta ma per due volte è scaduta perché siamo tornati insieme”. Parole importante che Belén spendeva – stando alla versione raccontata a Domenica In – mentre era già al corrente dei presunti ripetuti tradimenti di Stefano.