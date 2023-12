Belén Rodriguez e Stefano De Martino, dai tradimenti alla rottura: parla Gianmaria Antinolfi, ex di lei

Gianmaria Antinolfi ha rilasciato un'intervista a Sdl.TV nella quale ha commentato la fine della relazione tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino. In passato, l'imprenditore ha avuto un breve flirt con la showgirl argentina e oggi continua a nutrire grande stima nei suoi confronti: "Posso solo parlare benissimo di lei, spero che inizi a pensare di più a se stessa".

"Ho sempre detto che voglio molto bene a Belén e la incontro sempre con grande piacere, quindi sono soltanto contento che adesso stia bene" ha commentato Gianmaria Antinolfi sulla ritrovata serenità di Belén Rodriguez. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto sapere di non essere riuscito a vedere l'intervista rilasciata dalla showgirl a Domenica In, nella quale ha parlato dei presunti tradimenti di Stefano De Martino. Ma la sua fidanzata, Federica Calemme, lo ha aggiornato a riguardo. Dunque, ha detto la sua sulla rottura tra la trentanovenne e Stefano De Martino:

Io penso, in generale, che quando una storia finisce ci siano delle ragioni importanti alla base, per le quali questa storia è finita. Poi rimetterla insieme e riprovarci è sempre una perdita di tempo. Quando il bicchiere è rotto, è rotto. Non si rimette insieme. Io parto da questo presupposto. Se ci provi una volta, due volte, tre volte, insomma…Alla stessa azione, non corrisponde mai un risultato diverso.