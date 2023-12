Bar Stella chiude, ultima puntata dello show con Stefano De Martino Dopo tre anni e quattro stagioni termina l’esperienza televisiva della seconda serata di Rai2. Stefano De Martino: “Io non sono affezionato alle lunghe serie, ne abbiamo già fatte due in più rispetto al solito”. Sui social l’altro ideatore Riccardo Cassini: “Volevamo fare Tv come una volta, di non guardare ai numeri”.

A cura di Andrea Parrella

Terminerà l'ultima puntata del 6 dicembre l'avventura di Bar Stella. Il programma ideato da Stefano De Martino e Riccardo Cassini chiude i battenti dopo quattro stagioni e tre anni di messa in onda. Un progetto televisivo dichiaratamente ispirato alla Tv arboriana che, in perfetto stile arboriano, si conclude sulla cresta dell'onda, considerando l'indiscusso successo dell'operazione di seconda serata e la risonanza del programma in queste tre edizioni.

Finisce Bar Stella, le parole di Stefano De Martino

Ad annunciarlo era stato proprio Stefano De Martino, ospite a Che Tempo Che Fa, confessando a Fazio l'intenzione di voler mettere fine a questa esperienza: "Io non sono affezionato alle lunghe serie, sai… questo è un programma di Arboriana memoria, noi già abbiamo fatto due serie in più rispetto al solito. Sai quelli della notte? Indietro tutta?".

Le parole di Riccardo Cassini su Bar Stella

Questa mattina lo ha ribadito quindi Riccardo Cassini, che su Instagram ha pubblicato un lungo post, condiviso poi dallo stesso De Martino, in cui traccia un bilancio dell'esperienza: "Dal primo minuto avevamo deciso di fare Tv come una volta, di non guardare ai numeri, di interrogare il mondo reale e non i grafici per studiare in particolare il percepito del nostro lavoro. Dal primo minuto abbiamo deciso di creare qualcosa di affine alle idee di Adriano Olivetti: identificare uno e più luoghi di lavoro dove per tutto il gruppo fosse un piacere e non una costrizione recarsi. […] Ci sarebbe una tonnellata di persone da nominare e ringraziare ma col cavolo che mi cimento nell'impresa: grazie a tutti. Ma soprattutto… grazie al razzo".

De Martino in prima serata su Rai2

Il sodalizio tra De Martino e Cassini non finisce qui. I due sono al lavoro per lo show di prima serata del 26 dicembre, proprio su Rai2, dal titolo "Da Natale a Santo Stefano", nato sulla scorta di "Meglio stasera", lo spettacolo teatrale che De Martino ha portato in giro per l'Italia nei mesi scorsi, anche questo concepito con Cassini. I due, inoltre, hanno acquistato l'ormai celebre tram storico napoletano, che intendono trasformare in un caffè letterario, anche se in un'intervista a Fanpage.it lo stesso Cassini, dinanzi all'ipotesi di un progetto televisivo legato al mezzo aveva lasciato uno spiraglio aperto: "Di base no, ma mai dire mai".