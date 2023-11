Chi è Gaia Di Fusco, la cantante di Bar Stella ed ex di Amici Gaia Di Fusco è la cantante di Bar Stella 2023, lo show di Stefano De Martino che va in onda in seconda serata su Rai 2. Classe 2001, ha partecipato a numerosi programmi televisivi musicali: il primo nel 2013, Io canto, poi All Together Now e Amici, nel 2021.

A cura di Gaia Martino

Gaia Di Fusco è la cantante di Bar Stella. È stata scelta come nuova vocalist della "Disperata Erotica Band" dello show in seconda serata di Stefano De Martino. 22 anni, è originaria di Mondragone. Ha partecipato ad Amici nel 2021, ma alle spalle aveva già diverse esperienze televisive. Fu l'ultima ad entrare nella scuola di Maria de Filippi prima dell'inizio del Serale, ma fu eliminata nella prima puntata. Conosciamola meglio.

Chi è Gaia Di Fusco, gli studi e i primi passi nel mondo della tv

Nata il 15 luglio 2001, Gaia Di Fusco è di Mondragone, provincia di Caserta in Campania, ed oggi ricopre il ruolo di cantante nello show di Stefano De Martino, Bar Stella. Dopo il diploma al liceo scientifico a indirizzo musicale, ha studiato al Conservatorio e la sua prima apparizione nel piccolo schermo risale al 2013. La giovane cantante ha partecipato a Io Canto quando aveva 12 anni: gareggiò sino alla semifinale nella squadra di Claudio Cecchetto. Nel 2019 ha partecipato ad All Together Now, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker nel quale si classificò terza. Poi nel 2021 è entrata a far parte della scuola di Amici di Maria de Filippi. Su Instagram è seguita da circa 78 mila utenti. Nel profilo personale (il cui nome è gaia_di_fusco) condivide numerosi scatti di sé, del suo lavoro tra musica e tv e della sua quotidianità.

Gaia Di Fusco, Io canto nel 2013 e All Together Now nel 2019

Gaia Di Fusco, il percorso ad Amici nel 2021

Gaia Di Fusco entrò nella scuola di Amici di Maria de Filippi nel 2021 per volere di Arisa, ex insegnante del talent. Fu l'ultima ad ottenere un banco prima del Serale, ma fu la prima eliminata della fase in prima serata su Canale5. Perse un confronto con Tancredi (ex allievo) e fu costretta ad abbandonare il programma. "Per me “Amici’ era un traguardo lontanissimo, non mi aspettavo neanche di accedere. Facevo i casting da quando avevo 15 anni, partecipare era tra le mie più grandi ambizioni e i miei sogni" raccontò in un'intervista a Sorrisi.

L'arrivo a Bar Stella, lo show di Stefano De Martino

Gaia Di Fusco è oggi la cantante di Bar Stella, affianca Stefano De Martino e la "Disperata Erotica Band" nello show che va in onda su Rai Due in seconda serata il martedì ed il mercoledì. Probabile che la giovane abbia conosciuto il conduttore napoletano quando partecipò ad Amici, essendo lui giudice del Serale di quella edizione.