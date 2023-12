Scatta il bacio tra Gaia e Mida ad Amici 23, la dedica su Tik Tok sulle note del brano Mi odierai Scatta il bacio tra Gaia e Mida tanto atteso dai fan e dagli allievi di Amici 23. Il cantante e la ballerina da settimane si erano mostrati vicini: solo nel video condiviso da lui su Tik Tok mostrano il momento in cui accorciano ogni distanza.

A cura di Gaia Martino

Scatta il bacio tra Mida e Gaia, i due allievi della scuola di Amici di Maria de Filippi 2023/2024. Da settimane si scambiavano tenerezze in casetta e nonostante smentissero una loro relazione ai loro compagni di avventura, tutti erano sicuri: "Sono una coppia". La conferma della relazione arriverebbe ora con un video condiviso dal cantante su Tik Tok.

Il video del bacio tra Gaia e Mida ad Amici 23

Sulle note di "Mi odierai", Mida ha condiviso diverse immagini con Gaia, la sua compagna di avventura ad Amici 23. Il cantante e la ballerina nel breve video si baciano, confermando così la loro relazione nata nel talent show. A corredo delle foto e dei video scorre il testo del brano: "E un giorno tu mi odierai. Sarà strano cantare da solo davanti ad una birra mezza piena, senza te qua non c’è abbastanza rumore. E questa vita non è facile con te manderò tutto a pu**ane anche se non c’è mai stato un motivo. Non ho scordato il casino che siamo e so che non ha tempo ne età".

Già a metà novembre si parlava di una loro particolare complicità che stava sfociando in amore. Vedendoli spesso insieme, Mew confidò al cantante: "Siete belli insieme, mi piacete". E della stessa opinione si mostrò Matthew: "State bene insieme". La coppia si aggiunge a quelle già esistenti in casetta: lo scorso ottobre era nata quella formata da Holy Francisco e Sarah, spezzata dall'eliminazione del cantante.

Le coppie di Amici 23

La coppia più amata dell'edizione in corso di Amici 23 è quella formata da Matthew e Mew: i due cantanti recentemente si sono dichiarati amore e davanti alla possibilità che Matthew venisse eliminato, lei entrò in crisi. A metà ottobre era scattato anche il bacio tra Holy Francisco e Sarah, ma la loro relazione non avrebbe fatto chiacchierare: lui è stato l'eliminato dell'ultima puntata del pomeridiano andata in onda. Nella casetta è nato anche un altro amore, quello tra Marisol e Petit il cui bacio è scattato lo scorso 22 ottobre. A queste oggi si aggiungono anche Gaia e Mida.