Holy Francisco lascia Amici 23: “Con voi ho messo in discussione le mie capacità, crescerò fuori” Holy Francisco è stato eliminato nella puntata di Amici di Maria de Filippi oggi, domenica 3 dicembre, dopo essere arrivato ultimo in classifica. “Sono cresciuto, ho 18 anni e non mi lascerò abbattere”, le parole prima di lasciare lo studio.

A cura di Gaia Martino

Holy Francisco nella puntata di Amici di Maria de Filippi oggi, domenica 3 dicembre, è stato costretto ad abbandonare la scuola dopo essere arrivato ultimo nella classifica stilata dopo la gara cover. L'allievo ha abbracciato i suoi compagni d'avventura fino ad oggi, poi gli insegnanti prima di salutare lo studio. "Sono cresciuto, sto crescendo, ho 18 anni e non mi lascerò abbattere", le parole prima di stringersi a Anna Pettinelli e Rudy Zerbi.

L'addio di Holy Francisco ad Amici 23

"Succede quello che avevo detto, credo sia giusto così". Dopo aver visto la classifica, Anna Pettinelli ha deciso di eliminare Holy Francisco. L'allievo ha così parlato ai presenti prima di salutare lo studio: "La prendo nel verso giusto, avrò tempo per crescere fuori. Ho 18 anni, non mi lascio abbattere. Ho fatto un bel percorso, sono cresciuto, sto crescendo, sono fiducioso delle mie capacità. Mi avete aiutato tutti a metterle in discussione, per crescere. Raimondo Todaro sei un grande, ti stimo tanto. Ora mi volete abbracciare così me ne vado e andiamo avanti?". Holy Francisco ha abbracciato tutti i suoi compagni d'avventura tra le lacrime.

I saluti agli insegnanti e l'abbraccio a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

Holy Francisco ha salutato Anna Pettinelli con un abbraccio. L'insegnante le ha detto: "Ti voglio bene", "Anche io", la risposta del cantante, poi corso da Rudy Zerbi. I due si sono stretti forte tra gli applausi del pubblico: "Vi voglio bene, ciao" ha infine dichiarato il giovane prima di uscire dallo studio. Holy Francisco nel 2022 partecipò anche a X Factor, si fece notare nelle audizioni con il brano "Martina". Dopo i 4 sì dei giudici, con i complimenti di Dargen D'Amico, non superò però la seconda fase per l'accesso ai Live. Sperava di trovare il suo posto al Serale di Amici 23, ma il momento per lui non sarebbe ancora arrivato.