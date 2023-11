Gaia e Mida sempre più vicini ad Amici 23 , i compagni non hanno dubbi: “State bene insieme” Ad Amici 23 tra Gaia e Mida è nata un’amicizia speciale. Il cantante e la ballerina passano molto tempo insieme, scherzano e si abbracciano, apparendo sempre più vicini agli occhi di tutti. I coinquilini sono sicuri: saranno loro la prossima coppia della scuola.

A cura di Elisabetta Murina

Nella scuola di Amici 23 potrebbe nascere una nuova coppia. Si tratta di Mida e Gaia, che in casetta trascorrono sempre più tempo insieme e sono più vicini che mai. Secondo gli altri compagni, è solo questione di tempo prima che tra il cantante e il ballerino nasca davvero l'amore.

La vicinanza tra Mida e Gaia ad Amici 23

È ormai evidente agli occhi di molti allievi che tra Gaia e Mida stia nascendo un legame speciale, che sembra andare ben oltre la semplice amicizia. I due trascorrono sempre più tempo insieme, scherzano e si prendono in giro, si stuzzicano e si abbracciano. Mew ha raccontato al cantante di averlo visto mentre teneva per mano la ballerina. "Siete belli insieme, mi piacete", ha poi detto. E anche Matthew è della stessa opinione: "State troppo bene insieme". Anche gli altri compagni, come Kumo e Chiara, si ritrovano spesso in mezzo ai due e fanno di tutto per cercare di lasciarli da soli. Kumo, ad esempio, ha finto di dover andare a fumare una sigaretta per lasciare la "coppia" da sola sul divano.

Tra Gaia e Mida è già scattato il bacio?

I diretti interessati rifuggono dalle domande degli amici, anche se le loro espressioni lasciano chiaramente intendere cosa stia accadendo. "Manco un bacio gli hai dato?", ha scherzato Simone con Mida. Lui ha risposto sorridendo: "No io non parlo". "Cè stato?", ha chiesto subito dopo Nicholas. "Non parlo, non parlo", ha nuovamente ribattuto lui. I due però sono sicuri che sia già successo, anche se ancora non è stato confermato da loro e mostrato ai telespettatori da casa, che piano piano si stanno appassionando alla vicenda. Gaia e Mida sono consapevoli dell'intesa e dell'attrazione che c'è tra loro, tanto che il cantante le ha chiesto: "Di cosa hai paura?". "Sono altalenante, non ci posso fare niente", ha risposto lei. "Ti aspetto", ha concluso lui.