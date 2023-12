Maria De Filippi in Rai solo per Stefano De Martino: “Farà un’incursione per riabbracciarlo” Come anticipa Davidemaggio.it infatti, Maria De Filippi parteciperà allo show ‘Da Natale a Santo Stefano’, il one man show che andrà in onda martedì 26 dicembre 2023 in prima serata su Rai 2. “Pochi minuti che potranno fare da volano per l’inedita operazione targata De Martino”.

A cura di Giulia Turco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quello tra Maria De Filippi e Stefano De Martino è un sodalizio che dura da anni, dai tempi in cui il ballerino era allievo nella scuola di Amici. Dopo la collaborazione nel talent show nei panni di giudice della scuola, De Martino si è lanciato in una florida carriera nella tv pubblica, che ne ha fatto un volto sempre più riconoscibile per la seconda rete.

Maria De Filippi sempre al fianco di De Martino

"Se oggi faccio quello che faccio è solo grazie a Maria", ha sempre sostenuto il conduttore. Mamma artistica di De Martino, Maria De Filippi lo ha sostenuto durante tutto il suo percorso. La conduttrice sarà eccezionalmente ospite di uno dei suoi programmi, in occasione delle feste. Un regalo speciale che arriverà in tv subito dopo il Natale. Come anticipa Davidemaggio.it infatti, Maria De Filippi parteciperà allo show ‘Da Natale a Santo Stefano’ in onda martedì 26 dicembre 2023. “La conduttrice si è concessa un’incursione in Rai per riabbracciare il ballerino lanciato da Amici”, si legge sul sito. “Pochi minuti che potranno fare da volano per l’inedita operazione targata De Martino”. In effetti la presenza di Maria potrebbe far schizzare gli ascolti di un programma che si prevede già di successo.

Come sarà lo show natalizio di Stefano De Martino

Si tratterà di un vero e proprio one man show, quello che andrà in onda in prima serata “Ospiti, musica e tante cose prese dallo spettacolo teatrale, si balla e si ride”, come aveva anticipato il conduttore in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. “Da buon meridionale, per me l’onomastico vale quanto il compleanno, e questa serata mi darà modo di festeggiarlo”. Una grande festa in famiglia, quella di Rai 2 che da alcuni anni ha investito su De Martino, al quale verrà affidata la responsabilità di fare compagnia agli italiani in una prima serata durante le feste. L’occasione giusta anche per allontanare il fantasma del gossip, portando De Martino ad uno step successivo.