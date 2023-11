Stefano De Martino one man show, condurrà una prima serata per le feste: “Da Natale a Santo Stefano” Si intitolerà Da Natale a Santo Stefano il programma natalizio che andrà in onda su Rai 2 il 26 dicembre in prima serata. “Da buon meridionale, per me l’onomastico vale quanto il compleanno, e questa serata mi darà modo di festeggiarlo”, ironizza Stefano De Martino.

A cura di Giulia Turco

Stefano De Martino sempre più nelle vesti di one man show per la tv pubblica. Dopo il successo di Bar Stella, lo show che continua ad andare regolarmente in onda nella seconda serata di Rai 2 e che proseguirà fino alle feste, il conduttore presta il volto ad uno speciale pensato proprio per il periodo natalizio.

Come sarà lo show di Stefano De Martino in prima serata

Si intitolerà Da Natale a Santo Stefano il programma natalizio che andrà in onda su Rai 2 il 26 dicembre in prima serata. “Una sorta di one man show con ospiti, musica e tante cose prese dallo spettacolo teatrale, si balla e si ride”, fa sapere l’account X di Cinguetti Rai. Parole strappate da un’intervista che il conduttore napoletano ha rilasciato a Tv Sorrisi e Canzoni a fine ottobre. “Si intitolerà, giocando sul mio nome, "Da Natale a Santo Stefano", come il celebre modo di dire sulle cose che durano poco. Da buon meridionale, per me l’onomastico vale quanto il compleanno, e questa serata mi darà modo di festeggiarlo”. Una grande festa in famiglia insomma, quella di casa Rai 2 che da alcuni anni ha investito su De Martino e sulle sue capacità da intrattenitore, al quale verrà affidata la responsabilità di fare compagnia agli italiani in una prima serata durante le feste.

La vita privata di Stefano De Martino papà single

Sul fronte lavorativo dunque non potrebbe chiedere di meglio Stefano De Martino, che si appresta a diventare un volto affezionati della Rai e che quest’anno ha debuttato per la prima volta come voce narrante de Il Collegio. Non si può dire lo stesso per quanto riguarda la vita privata del conduttore che ha affrontato la separazione da Belen Rodriguez negli ultimi mesi. Da allora è stato pizzicato più volte in compagnia di una nuova fiamma, la pescarese Martina Trivelli, ma finora non si è esposto di più né ha raccontato di più su questa nuova frequentazione. Per quanto riguarda il rapporto con la mamma di suo figlio Santiago, recentemente De Martino ha lanciato una provocazione. Ospite di Un giorno da pecora, alla domanda di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro che gli hanno chiesto: “Chi va più d’accordo lei con Belen oppure Matteo Renzi con Carlo Calenda?”, Stefano ha risposto: “Secondo me va più d’accordo Renzi con Belen. E Calenda con me".