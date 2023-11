“Vai d’accordo con Belen come Renzi con Calenda?”, Stefano De Martino fa ironia sul rapporto con l’ex Stefano De Martino ospite del programma radiofonico Un giorno da pecora ha risposto con ironia alla domanda riguardante il rapporto con la sua ex moglie, Belen Rodriguez. “Chi va più d’accordo: io con Belen oppure Matteo Renzi con Carlo Calenda? Secondo me va più d’accordo Renzi con Belen”.

A cura di Gaia Martino

Stefano De Martino ospite di Un giorno da pecora, programma radiofonico in onda su Rai Radio 1, ha parlato della sua carriera che si divide tra tv e teatro, del rapporto con la sua ex moglie Belen Rodriguez e del futuro come conduttore: "Sanremo? Spero che quando toccherà a me ci sia ancora il Festival".

Le parole di Stefano De Martino

"Cosa ballerei con Giorgia Meloni e con la leader del Pd?": Stefano De Martino ha rivelato, scherzando, che "con la premier potremmo ballare su Viva la Mamma, mentre con Elly Schlein potrei ballare Prisencolinensinainciusol, perché è in linea con la comprensibilità del suo lessico". Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Stefano De Martino ha poi replicato alla domanda dei conduttori, Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, che gli hanno chiesto "chi va più d’accordo: lei con Belen oppure Matteo Renzi con Carlo Calenda?". "Secondo me va più d’accordo Renzi con Belen. E Calenda con me". L'ex ballerino avrebbe così voluto dire che i rapporti con la sua ex moglie sarebbero tesi, visto il paragone con la coppia di politici più litigiosa d'Italia.

Il futuro da conduttore, la risposta su L'Eredità e Sanremo

Attualmente al timone di Bar Stella, Stefano De Martino ha risposto ironicamente alla proposta di condurre L'Eredità, programma che, a seguito dell'uscita di Pino Insegno, non ha ancora un conduttore: "Per riscuotere un’eredità ci vorrebbe anche un morto, io non lo auguro a nessuno. Spero che continui a farlo chi lo faceva. Ho altre cose a cui pensare". Sulla possibilità di presentare un'edizione del Festival di Sanremo, invece, ha commentato: "Nessuno me lo ha mai chiesto, spero che quando toccherà a me ci sia ancora il Festival. Se succederà tra 20 anni? Siccome penso che più o meno i tempi saranno quelli, mi auguro che il Festival ci sia ancora".