Belen Rodriguez avrebbe sofferto per i tradimenti di Stefano: “Con Elio solo per rivalsa e orgoglio” Alla base del periodo di crisi di Belen ci sarebbe la delusione per i presunti tradimenti da parte dell’ex marito. In un momento emotivamente molto pesante, la showgirl si risarebbe così rifugiata tra le braccia dell’imprenditore bresciano: “Un amore poco autentico”.

A cura di Giulia Turco

Belen Rodriguez avrebbe attraversato un periodo di sofferenza per via dei tradimenti di Stefano De Martino. È quanto racconta il settimanale Oggi, secondo cui alla base della separazione tra la showgirl argentina e il conduttore ci sarebbe stata l’ennesima infedeltà di lui. Quel che conta è che oggi Belen sta pian piano ritrovando la serenità, anche se non è stato semplice fin qui.

Le delusioni e il rifugio in un amore lontano dai riflettori

Si è sempre aggrappata alla sua vita lavorativa, ricca e densa di soddisfazioni, ma questa volta non è stato così. Belen si è ritrovata con il vuoto sotto ai piedi, nel momento in cui il suo matrimonio con De Martino è finito di nuovo e il contratto a Mediaset non le è stato rinnovato. Ecco perché, stando alle ricostruzioni del settimanale Oggi, la showgirl si sarebbe lasciata coccolare dalle attenzioni di Elio Lorenzoni, un uomo lontano dallo show business, che le avrebbe dato conforto con la sua normalità, “rifugiandosi in una storia che sa tanto di rivalsa e di orgoglio ferito, più che di autentico amore”, citando le parole del settimanale.

La nuova vita dimessa di Belen Rodriguez con Elio Lorenzoni

Ecco quindi che sarebbe spiegata la scelta di Belen di rifugiarsi per un po’ lontano dai riflettori della televisione e del gossip, per godersi una vita più semplice e anche meno social. Il settimanale Chi negli scorsi giorni ha pizzicato lei e il nuovo compagno Elio Lorenzoni, mostrando una nuova Belen, diversa, sempre ammiccante allo scatto dei paparazzi, ma a tratti già distaccata da quel mondo. Non più “sentita costretta ad apparire bella, la più bella di tutte”, come scrive la rivista di Signorini. Avrebbe dunque bisogno di “momenti che vorrebbe tenere solo per lei”, quelli che sono Elio sa darle e che finalmente le stanno anche facendo riprendere un po’ di peso, tornando in salute dopo le delusioni.

