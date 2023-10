Belen Rodriguez si allontana dalle luci dei riflettori: “Ora la sua serenità si chiama Elio” Belen Rodriguez è tra le protagoniste dell’ultimo numero di Chi. La showgirl argentina è stata paparazzata per le strade di Milano in compagnia del suo fidanzato Elio Lorenzoni: “Sta affrontando una nuova fase della sua vita il più possibile lontana dai riflettori”.

Belen Rodriguez è stata fotografata per le strade di Milano dai paparazzi di Chi in compagnia del suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni. La showgirl argentina dopo l'addio a Mediaset, azienda nella quale ha lavorato negli ultimi anni al timone di Tu si que vales e Le Iene, avrebbe deciso di allontanarsi dalle luci dei riflettori, si legge tra le pagine della rivista. Nelle ultime settimane si sono rincorse numerose voci sul suo conto che non la vedevano in perfetta forma. Fu Corona a lanciare l'allarme sostenendo che non stesse bene, poi i rifiuti ai programmi tv che la volevano come ospite (E poi c'è Cattelan e Domenica In) e il "viaggio" lontano da Milano sono stati dettagli apparsi come conferme ai rumors. Oggi Belen sorride davanti ai paparazzi mentre passeggia con il suo nuovo compagno: "La sua serenità ora si chiama Elio".

Belen Rodriguez "affronta una nuova fase della vita" con Elio Lorenzoni

Belen Rodriguez fotografata a Milano con l'imprenditore al quale è legata dallo scorso luglio, sta affrontando "una nuova fase della sua vita" – scrive il settimanale Chi – "il più possibile lontana dai riflettori". La rivista ripercorre la vita della showgirl argentina la quale si è sempre "sentita costretta ad apparire bella, la più bella di tutte": nelle foto scattate dai paparazzi la showgirl mostra un sorriso che, secondo Chi, "vuole mettere tutti tranquilli". Nessuno – se non la sua famiglia – è a conoscenza ora delle sue condizioni di salute mentali e fisiche, o "che cosa si nasconde nella sua anima", ma "ci sono momenti che vorrebbe tenere solo per lei".

"Oggi le serve staccare la spina"

La fine della storia con Stefano De Martino non la avrebbe lasciata indifferente, a tirarle su il morale però ci ha pensato Elio Lorenzoni, al suo fianco solo dallo scorso luglio ma che conosce molto bene il suo carattere: la consocenza tra Belen e l'imprenditore bresciano risale a circa 10 anni fa. Oggi "le serve staccare la spina" e "definire i prossimi obiettivi", scrive Chi, nonostante sia complicato per lei che "ha avuto e fatto tutto".

