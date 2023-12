Alena Seredova dopo le interviste a Belén e Ilary Blasi sui tradimenti: “Io feci la scelta giusta” Alena Seredova commenta le scelte di Ilary Blasi e Belén Rodrigiuez di raccontare pubblicamente le motivazioni che hanno determinato la fine dei matrimoni con Francesco Totti e Stefano De Martino. Anche Alena subì una tradimento ma all’epoca dei fatti decise di non rendere pubblico la sua versione.

Alena Seredova, in risposta alle domande dei suoi follower, commenta le scelte di Ilary Blasi e Belén Rodriguez di rendere pubbliche le motivazioni che hanno determinato la fine dei rispettivi matrimoni con Francesco Totti e Stefano De Martino. Ilary ha raccontato la sua versione nel documentario Unica, arrivato su Netflix dopo mesi di silenzio interrotti solo dall’ex marito con un’intervista rilasciata al Corriere della sera circa un anno fa. Belén ha interrotto i mesi di silenzio con un’intervista a Domenica In nella quale ha raccontato di essere stata tradita più volte dall’ex compagno e lasciata sola ad affrontare un momento di forte depressione che l’ha addirittura costretta a un ricovero in clinica.

Alena Seredova: “Sono convinta di avere fatto la scelta giusta per la sua famiglia”

A chi via Instagram le chiedeva cosa pensasse delle interviste di Belén e Blasi, Alena ha risposto di non avere mai rimpianto la scelta di restare in silenzio quando, nel 2014, fu lei a subire un tradimento da parte dell’ex marito Gigi Buffon, tradimento che portò i due a lasciarsi e il portiere della Juventus a uscire allo scoperto accanto alla giornalista televisiva Ilaria D’Amico. “Cosa ne penso? Io non penso niente, perché mi piace farmi i cavoli miei…”, si è ritratta inizialmente Alena, per poi approfondire, “Devo dire, a parte la sensazione che ho avuto io sentendo e vedendo, sono ancora più convinta che la mia scelta era quella giusta”. Di fronte ai complimenti di chi le scriveva di avere apprezzato la sua riservatezza, Seredova ha aggiunto: “Grazie. Non penso che ci siano cose giuste o cose sbagliate, ma io sono convinta che per me, per noi, per la mia famiglia, per la nostra famiglia sia andata bene così”.

Il rapporto ritrovato tra Alena e Buffon per il bene dei loro figli

Del resto, proprio recentemente Alena si era detta soddisfatta della nuova serenità familiare raggiunta. Reduce dal matrimonio con Alessandro Nasi, la modella aveva lasciato intendere di avere trovato un equilibrio con il suo ex marito e la sua nuova compagna tale da garantire il benessere dei loro figli. Equilibrio che con i rispettivi partner, Blasi e Rodriguez non hanno ancora trovato.