Ilary Blasi torna da Silvia Toffanin, a Verissimo farà la prima intervista dopo l’uscita di Unica Ilary Blasi torna da Silvia Toffanin. Dopo l’uscita del documentario Unica, la conduttrice sarà ospite di Verissimo per la prima intervista in televisione dopo un lungo periodo di silenzio. A marzo 2022, sempre nello stesso studio, aveva negato la crisi con Francesco Totti.

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi torna da Silvia Toffanin. Dopo l'uscita del documentario Unica, nel quale racconta la sua versione sulla separazione da Francesco Totti, la conduttrice sarà ospite nel salotto di Verissimo nel weekend del 2-3 dicembre. Si tratta della sua prima intervista in televisione dopo un lungo periodo di silenzio e la tempesta mediatica che l'ha travolta negli ultimi mesi.

Il ritorno di Ilary Blasi a Verissimo

Una settimana dopo l'uscita di Unica su Netflix (disponibile dal 24 novembre), Ilary Blasi è pronta a tornare in tv. E per farlo non poteva che scegliere un salotto televisivo a lei ormai caro, quello di Verissimo con l'amica e collega Silvia Toffanin. Il prossimo weekend si racconterà in esclusiva dopo mesi di silenzio e dopo aver svelato retroscena sulla fine del suo amore con Totti, sul tradimento di lui con Noemi Bocchi e su come lei lo ha scoperto, dopo mesi di negazione.

A Verissimo aveva negato la crisi con Francesco Totti

Ilary Blasi era già stata ospite di Verissimo nel marzo 2022. Come raconta in Unica, all'epoca aveva negato la crisi con il marito, dopo che lui stesso le aveva giurato che non c'era nessun'altra donna. Così, la conduttrice a Silvia Toffanin aveva raccontato:

È stato un accanimento mediatico nei miei confronti e della mia famiglia. Noi non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno. La nostra preoccupazione è stata per i figli. La cosa che è stata vergognosa è che quotidiani nazionali hanno dato la notizia per certa e hanno fatto una grande figura di m**a.

Poi aveva parlato della prima foto allo stadio in cui, qualche fila dietro a Totti, compariva Noemi Bocchi, attuale compagna dell'ex Capitano. Blasi era convinta che qualcuno la avesse organizzata e che i due non si conoscessero: "Francesco forse l'ha incontrata a un centro sportivo. Quella foto scattata allo stadio mi ha dato una certezza, che ci fosse un'organizzazione di qualcuno"