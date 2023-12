Ilary Blasi a Verissimo e i segnali di un ritorno all’Isola dei Famosi: risolto lo “sgarro” di Unica Dopo le voci di un possibile addio all’Isola e il rumoroso tradimento Netflix con il documentario “Unica”, Ilary Blasi va a Verissimo per sancire un riavvicinamento a Mediaset e un “quasi” certo ritorno alla conduzione del reality.

A cura di Andrea Parrella

Il ritorno a Verissimo di Ilary Blasi ha messo il sigillo definitivo sulla narrazione del documentario Netflix uscito nei giorni scorsi, che ha raccontato la versione della conduttrice sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Senza aggiungere molto, per forza di cose, ma confermando sostanzialmente quanto "Unica" aveva già svelato.

Ilary Blasi torna all'Isola dei Famosi?

Sebbene scarna di novità, l'intervista tra amiche di Silvia Toffanin a Ilary Blasi potrebbe aver avuto una valenza simbolica fondamentale nel sancire una sorta di disgelo tra la conduttrice romana e Mediaset, di fatto agevolando le pratiche per una riconferma di Ilary Blasi alla conduzione dell'Isola dei Famosi, dopo che nelle scorse settimane le ipotesi di un cambio alla guida del reality si erano fatte assai concrete, come qui su Fanpage.it avevamo anticipato.

Unica e il tradimento di Netflix

Proprio "Unica" potrebbe aver rappresentato un punto di rottura e, allo stesso tempo, di ricucitura dei rapporti tra Ilary Blasi e l'azienda di Cologno Monzese. Ilary Blasi non è l'unico denominatore comune tra il documentario di Netflix e L'Isola dei Famosi, c'è anche e soprattutto Banijay, la società di produzione che sta dietro a entrambi i titoli.

Pare casuale, ma il lancio di "Unica" arriva proprio nelle settimane in cui L'Isola dei Famosi torna centrale nei programmi di Mediaset per questa stagione, andando rimpiazzare definitivamente l'operazione Temptation Island Winter, saltata per problemi logistici e di fattibilità legati alla guerra in Medio Oriente. La conduzione di Blasi è però e poche settimane si viene a sapere del documentario destinato alla piattaforma streaming, che sembra rubare a Mediaset un pezzo di racconto dell'affaire Blasi-Totti che negli ultimi anni era sempre passato dal salotto di Verissimo, proprio in nome della suddetta amicizia tra le due ex "letterine". Ad uno sguardo malizioso questa operazione potrebbe avere le sembianze di un vero e proprio "sgarro" all'azienda di Pier Silvio Berlusconi, sebbene il successo di "Unica" dimostri che l'operazione è stata molto intelligente sotto il profilo distributivo, vista l'eco generata.

L'intervista a Verissimo e la pace

Un silenzio totale di Mediaset sulla storia Totti-Blasi sarebbe stato un sintomo di rottura piuttosto palese. Ecco perché l'intervista di domenica 3 dicembre a Verissimo, pur limitandosi a ripercorrere un racconto già scritto, con il suo stesso esistere e facendo uso di ampi stralci del documentario Netflix, mette a tacere ogni supposizione malevola ed è invece un segnale di distensione, premessa di un rinnovato accordo tra le parti che include non solo la ormai "quasi" certa conferma di Blasi all'Isola dei Famosi, ma getta anche le basi per progetti futuri più ampi.