Ilary Blasi difende la gelosia di Totti: “Non c’entrano le tragedie di oggi, è il padre dei miei figli” Ilary Blasi a Verissimo ha parlato di Unica, il docufilm nel quale racconta la fine del matrimonio con Francesco Totti. La conduttrice ha difeso l’ex marito, che “resta il padre dei miei figli”: “Non era una novità la sua gelosia. Niente a che vedere con quello che viviamo oggi”.

Ilary Blasi è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo oggi, domenica 3 dicembre. La conduttrice televisiva, prossima a tornare in onda su Canale5 con l'Isola dei Famosi, è la protagonista del docufilm Unica, ora disponibile su Netflix, nel quale racconta la fine della lunga storia d'amore con Francesco Totti. Ha ripercorso quanto già raccontato nel documentario, poi ha difeso l'ex marito e la sua gelosia: "Niente a che vedere con quello che viviamo oggi. Resta il padre dei miei figli". Sulla ‘nuova vita': "Tutto può succedere, è anche il bello della vita che ti sorprende, nel bene e nel male. Bastian? Sta bene, ti saluta".

Le parole di Ilary Blasi sulla gelosia di Totti

Ilary Blasi a Verissimo ha parlato della fine del matrimonio con Francesco Totti, ripercorrendo le dichiarazioni fatte a Unica, il docufilm su Netflix. A novembre del 2021 iniziò a vedere il marito diverso: "Non lo riconoscevo più, era una persona distaccata, fredda. Era diverso. Non avevamo mai avuto una crisi". Trascorsi diversi mesi, lui le chiese spiegazioni su un caffè con un uomo: "Gli dissi subito che lo conoscevo, negai il caffè. Capii che il motivo della sua stranezza era questo, lui non mi credeva. Non era una novità la sua gelosia". Sul comportamento dell'ex marito che le chiese di interrompere ogni attività lavorativa, ha poi aggiunto: "Credo che era confuso, spaventato, era una via di fuga più facile. Niente a che vedere con quello che viviamo oggi. Non è più mio marito, ma resta il padre dei miei figli". La conduttrice ha rivelato di aver sempre cercato un confronto con lui, prima di lasciarsi definitivamente: "Ho cercato di tirare fuori i suoi sentimenti, di scoperchiare tutte le carte. Ma non ha funzionato".

Dopo la scoperta di Noemi Bocchi: "Continuò a negare prima di cedere"

Quando uscirono le prime notizie su Noemi Bocchi, lei decise di credere al marito. "Provai a non dare peso, ma Isobel continuava a parlarmi di amichetti nuovi. Mi sentii libera, e decisi di affrontarlo. Continuò a negare, alla fine si è arreso. Era in un vicolo cieco". Nonostante la separazione, continuarono per alcuni mesi a stare insieme in casa: "Mesi terribili, di fatto eravamo separati in casa. Ognuno con la sua vita, con i suoi orari. C'era confusione". A Verissimo ha dichiarato di essere rimasta male per il trattamento a lei riservato dopo la notizia della separazione: "Mi hanno dato della "poco di buono", "letterina". Non è stato facile, anche per i miei è stato tosto. Mi sono sentita tradita anche dalla città, ma fino ad un certo punto. Di fatto chi ti viene a dire una cosa del genere? Forse una sorella. Li ho capiti, non era facile". Dalle insinuazioni su Flavia Vento a Noemi Bocchi, Ilary Blasi ha dichiarato di pensare oggi di essere stata tradita già tempo fa: "Roma mi ha fatto capire che forse sì, a me non sono arrivate prove concrete. Voci, illazioni, chiacchiere. Non ho mai visto nulla. Probabilmente, ma non ho prove. Ora penso di sì, mi ha tradita".

Le reazioni dei figli a Unica

Sulle reazioni dei figli Cristian, Chanel e Isobel Totti riguardo il divorzio dei genitori, Ilary Blasi ha commentato: "Loro quella storia l'hanno vissuta, ho fatto scegliere a loro se vedere il docufilm. Non devono scegliere tra mamma o papà, l'importante è che hanno la situazione chiara. Hanno vissuto il terremoto, ma fa parte di un divorzio".