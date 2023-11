Temptation Island Winter salta per la guerra in Medio Oriente: “Volevano girare in Egitto o Marocco” La versione invernale del reality condotto da Filippo Bisciglia fermata da difficoltà organizzative e logistiche. Scartate mete esotiche troppo lontane come le Maldive, anche location più prossime come Egitto e Marocco sono saltate per ovvie ragioni di sicurezza.

A cura di Andrea Parrella

Temptation Island Winter era stato uno degli annunci più "succulenti" del lancio dei palinsesti Mediaset dello scorso luglio. L'ipotesi di replicare nella stagione invernale il prodotto di grande successo con cui Canale 5 da anni resta accesa anche d'estate rappresentava un'interessante novità per la rete ammiraglia Mediaset. Tuttavia il progetto di una versione invernale di Temptation Island pare definitivamente saltato. Ad annuncialo TvBlog, che ha annunciato in anteprima la decisione di Mediaset di ripiegare sulla soluzione alternativa di un Temptation Island diviso in due edizioni, la prima in piena estate, la seconda a settembre.

Perché Temptation Island Winter è saltato?

Ma cosa ha provocato lo stop a Temptation Island Winter? Chi aveva immaginato una versione del reality su cime innevate, con Bisciglia in tuta da sci e camini in una baita al posto dei falò deve innanzitutto ricredersi. Nelle ipotesi della produzione Fascino si era presa in considerazione la meta esotica, un luogo caldo dove poter adattare anche in inverno il programma senza intaccare l'estetica estiva. Stando a quanto apprende Fanpage, tra le prime location prese in considerazione c'erano le Maldive, opzione esclusa immediatamente per una distanza che avrebbe reso impossibili le riprese che sarebbero dovute partire tra dicembre e gennaio, mesi durante i quali Fascino, società di produzione che fa capo a Maria De Filippi, è impegnata su programmi come Uomini e Donne, C'è Posta per Te e Amici. Tante ore di spostamento avrebbero reso impossibile la presenza di figure di riferimento di Fascino per la realizzazione di Temptation Island, impegnate sugli altri programmi per molti giorni della settimana. L'ipotesi alternativa era stata quindi una località calda ma vicina, "luoghi come l'Egitto o il Marocco", apprendiamo da fonti qualificate, location sulle quali la produzione avrebbe fatto un passo indietro per ovvie complicazioni legate al conflitto in Medio Oriente e alla delicata situazione in quelle zone.

Prolungato il GF, torna L'Isola dei Famosi: Ilary Blasi in dubbio

Da qui la scelta obbligata di ripiegare sul doppio appuntamento di luglio e settembre, garantendo alla rete un doppio slot. Da qui il sostanziale restyling del palinsesto di Mediaset nel periodo a cavallo tra l'inverno e la primavera del 2024, con la prosecuzione del Grande Fratello fino a marzo-aprile e poi la conferma della staffetta con L'Isola dei Famosi, che tornerà anche l'anno prossimo, pur non avendo ancora una guida certa. Da quanto Fanpage è in grado di riportare, sebbene il ritorno de L'Isola è di fatto confermato, non vale lo stesso per la presenza di Ilary Blasi alla conduzione.