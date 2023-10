Svelata la data di inizio riprese di Temptation Island Winter, Filippo Bisciglia al timone Filippo Bisciglia inaugurerà la prima stagione di Temptation Island Winter a partire dal prossimo gennaio. Le riprese della prima edizione invernale del docu-reality cominceranno i primi giorni del 2024.

A cura di Stefania Rocco

Il fischio di inizio di Temptation Island Winter – titolo ancora provvisorio – è previsto per i primi giorni del 2024. Lo annuncia Gabriele Parpiglia a Casa Sdl. Il giornalista ha svelato che le riprese della prima edizione invernale del celebre docu-reality estivo di Canale5 cominceranno il 15 gennaio 2024. “Chiudiamo con uno scoop”, ha fatto sapere Parpiglia, “dal 15 gennaio inizieranno le riprese di Temptation Island Winter, ovvero la versione invernale di Temptation Island”.

Filippo Bisciglia conduttore di Temptation Island Winter

Sarà Filippo Bisciglia a condurre l’edizione invernale di Temptation Island. Ad annunciarlo fu lo stesso conduttore con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram. “Oggi finalmente posso ufficializzare che alla conduzione di Tewmptation Island Winter, non sappiamo ancora come si chiamerà di preciso il programma, ci sarò io”, aveva dichiarato Bisciglia, “È un onore per me scendere in campo durante il palinsesto Mediaset invernale. È davvero gratificante: voglio ringraziare Mediaset, la Fascino e Maria De Filippi per la conferma del sottoscritto”.

Ancora aperti i casting di Temptation Island Winter

Sono in corso i casting per la prima stagione invernale di Temptation Island. La produzione del reality sta ancora vagliando le candidature delle coppie e dei single che parteciperanno alla nuova edizione del programma. Nessuna indiscrezione è stata ancora confermata ma pare che, come già accaduto per l’edizione estiva classica, a far parte del cast saranno solo volti sconosciuti e non personaggi televisivi come accaduto per le edizioni condotte da Simona Ventura e Alessia Marcuzzi. Resta misteriosa anche la location che ospiterà le riprese ma è probabile si tratterà di una classica meta invernale, con neve e paesaggi mozzafiato a fare da sfondo al viaggio nei sentimenti delle coppie che decideranno di mettersi in gioco.