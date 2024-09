video suggerito

Tentatrici e tentatori a Temptation Island autunno 2024: nomi e foto dei single Chi sono i tentatori e le tentatrici di Temptation Island autunno 2024: i nomi, le età, di cosa si occupano i single scelti per mettere a dura prova i sentimenti delle coppie che partecipano al programma condotto da Filippo Bisciglia.

Nella nuova edizione di Temptation Island autunno 2024, in partenza martedì 10 settembre, sono 26 i tentatori e le tentatrici. Tredici uomini e tredici donne che, durante la convivenza in villaggi separati, sono pronti a mettere alla prova le fidanzate e i fidanzati del programma. Tra le tentatrici c'è Valery Coda, ex corteggiatrice di Daniele Pudice a Uomini e Donne.

I 13 tentatori di Temptation Island 2024

I tredici single scelti per l'edizione autunnale di Temptation Island dovranno tentare le fidanzate protagoniste dello show condotto da Filippo Bisciglia, mettendo a dura prova i sentimenti per i loro fidanzati.

Giovanni De Rosa

Giovanni De Rosa ha 28 anni ed è originario di Napoli. Da 3 anni vive a Gran Canaria dove si occupa di gestire un autonoleggio. È appassionato di motori e di nautica. Il suo profilo Instagram conta più di diecimila follower.

John Zunda

John Zunda ha 30 anni ed è di Reggio Emilia. Lavora come impiegato in un'azienda specializzata nell'assicurazione del credito. Abita con sua nonna, con la quale ha un forte legame, e gioca a pallanuoto a livello agonistico. Su Instagram ha più di quattordicimila seguaci.

Yousif Elshafie

Yousif Elshafie è originario di Roma e ha 33 anni. Abita insieme a suo fratello gemello e a un fratello più piccolo. Ha un ristorante nel quale è sia chef che barman. Tra i suoi hobby c'è il calcio, la palestra e la fotografia (nella bio del suo profilo Instagram c'è un rimando ad una pagina dedicata ai suoi scatti).

Alessandro

Alessandro, 42 anni, è originario di Napoli ma abita a Milano da oltre vent'anni. Dopo una laurea in scienze motorie ha iniziato a lavorare come personal trainer. Per nove anni ha vissuto a Shangai, girando tutto il sud est asiatico. Nel tempo libero pratica box, va in bici e si dedica alla cucina. Attività che vengono mostrate in diversi scatti sul suo profilo Instagram.

Daniel

Originario della provincia di Imperia, Daniel ha 27 anni. Ha un'impresa di famiglia situata a Montecarlo. Il mondo finanziario, i viaggi e lo sport sono le sue passioni. Sul suo profilo Instagram più di dodicimila follower.

Alex Sartirana

Alex Sartirana è un 33enne di Milano. Lavora nell'ambito dell'amministrazione nella carrozzeria di famiglia. Non è un amante dei social (come testimonia il suo profilo Instagram) ed è uno sportivo: ha praticato pugilato, calcio, sci, pallavolo e nuoto a livello agonistico.

Valentino Leonardi

Valentino Leonardi è originario della provincia di Brescia. Ha 31 anni e lavora come impiegato tecnico e come personal trainer. Si è avvicinato al calcio all'età di 9 anni nel ruolo di portiere ed è arrivato alla serie A. Pratica molti sport, tra questi: calcio, beach volley, rugby, pallavolo, basket, snorkeling, windsurf. Qui il suo profilo Instagram.

Anto Anastasi

Anto Anastasi è un 32 enne siciliano. Lavora come store manager in un negozio di abbigliamento ed è stato una promessa del calcio, giocando nelle giovanili dell'Inter. All'università ha frequentato la facoltà di farmacia. Qui il suo profilo Instagram.

Bruno Topolini

Bruno Topolini è originario della provincia di Reggio Emilia ed ha 32 anni. È titolare di quattro agenzie immobiliari insieme a due soci. È un grande appassionato di sport e di cinema, è iscritto in palestra, gioca a calcio e si prepara atleticamente nel triathlon. Qui il suo profilo Instagram.

Edoardo Gullino

Edoardo Gullino, 24 anni, è della provincia di Cuneo. Lavora come giardiniere nell'azienda di famiglia. Pratica sport estremi, dal downhill al motocross, dall'arrampicata fino allo snowboard. Su Instagram ha un profilo verificato.

Stefano Tediosi

Stefano Tediosi è un 32enne di Milano. Lavora come barista e nel tempo libero ama fare escursioni e viaggiare. Il suo profilo su Instagram ha una spunta blu.

Francesco Fulloni

Francesco Fulloni è un barista. Ha 23 anni ed è della provincia di Verona. Abita a Milano con la sorella 21enne. È uno store account manager per un'azienda di dolciumi. Il golf è una delle sue passioni e ha intenzione di prendere il patentino come istruttore. Da cinque anni suona il pianoforte come autodidatta. Qui il suo profilo Instagram.

Daniele Capuana

Originario della provincia di Pisa, Daniele Capuana ha 38 anni. È il preparatore atletico di una squadra di calcio in prima categoria. È in procinto di laurearsi in scienze motorie, nel tempo libero pratica crossfit. Qui il suo profilo Instagram.

Le 13 tentatrici di Temptation Island 2024

Anche le tentatrici scelte per il viaggio dei sentimenti dei fidanzati di Temptation Island autunno 2024 sono tredici. Conosciamole meglio.

Julia Roccuzzo

Julia Roccuzzo ha 27 anni ed è originaria di Enna. Abita in provincia di Cuneo da otto anni dove lavora come broker nel settore auto. È una bodybuilder e partecipa a gare di fit model e bikini. Ha una passione per i rettili. Su Instagram ha più di 30mila follower.

Michelle Canario

Michelle Canario ha 20 anni ed è originaria della provincia di Lodi. Lavora come estetista è tra i suoi progetti c'è quello di aprire un centro estetico. Trascorre spesso il suo tempo libero con i fratelli. Pratica pole dance.

Silvy

Silvy ha 20 anni ed è nata a Roma, dove vive con i suoi genitori. Frequenta l'università e vorrebbe specializzarsi in psicologia clinica. Durante l'infanzia ha praticato ginnastica artistica a livello agonistico.

Alessia

Alessia ha 25 anni e vive in provincia di Fermo insieme alla mamma e alla sorella. Ama andare in palestra e al mare.

Valery Coda

Valery Coda, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha 24 anni ed è laureata in Design. Attualmente è un'imprenditrice e una stilista. Studia pianoforte, ama dipingere e lavorare la ceramica. Ha un rapporto molto forte con la sua famiglia.

Camilla

Camilla ha 29 anni ed è di Firenze. Ama la natura, gli animali allenarsi e camminare in campagna. Per tanti anni ha praticato danza classica.

Sofia

Sofia vive a Milano e ha 27 anni. Sta studiando scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali. Tra le attività che pratica c'è: pilates, tennis, equitazione e ballo latino americano.

Raffaella Ligorio

Raffaella Ligorio ha 25 anni ed è pugliese, originaria della provincia di Brindisi. È laureata alla triennale di Lingue e ha una specialistica in lettere. Balla danze caraibiche ed è molto legata alla sua famiglia e ai suoi animali (ha due cani e quindici gatti). Su Instagram ha più di centomila follower.

Ludovica

21 anni, nata a Caserta e studentessa di giurisprudenza. Ludovica vorrebbe diventare un'avvocata, seguendo le orme di suo padre. Ama dipingere e guardare commedie romantiche.

Saretta

Saretta ha 23 anni ed è di Perugia. Tra i suoi hobby c'è la palestra. È un'amante degli animali, con un debole per i gatti.

Silvia

Silvia ha 35 anni ed è di Cagliari. Abita a Roma da circa tre anni. Ama ogni forma d'arte, fare trekking, andare in moto e cantare.

Roberta

Roberta ha 39 anni ed è di Sanremo. È laureata in Lettere e Filosofia, con il sogno di insegnare italiano in Francia. Ha una laurea in podologia e svolge la professione di podologa. Ama lo sport e viaggiare.

Jasmine

Jasmine ha 25 anni è originaria della Sicilia e vive a Viareggio con la sua famiglia. Lavora come commessa in un negozio di abbigliamento sportivo. Nel tempo libero si dedica alla lettura, all'allenamento, alla corsa e allo scii.