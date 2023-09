Filippo Bisciglia condurrà Temptation Island Winter: “Un onore, grazie a Mediaset e Maria De Filippi” Filippo Bisciglia condurrà Temptation Island Winter, è ufficiale, Sarà lui a guidare le coppie di fidanzati durante il loro viaggio nei sentimenti, come nella versione estiva del programma. “Un onore scendere in campo nel palinsesto Mediaset invernale”, ha detto. Ma come sarà questa volta? E il falò di confronto?

A cura di Elisabetta Murina

Temptation Island è pronto a tornare: per la prima volta il programma andrà in onda anche nella versione invernale. Ma come funzionerà? Che fine faranno il falò di confronto e il pinnettu? C'è chi ipotizza che la neve e il camino faranno da sfondo alle storie dei protagonisti, ma ancora non si hanno informazioni precise. La certezza è la conduzione: Filippo Bisciglia. Ad annunciarlo lo stesso conduttore, dopo mesi di conferme e smentite, con un breve messaggio su Instagram.

L'annuncio di Filippo Bisciglia

"Oggi finalmente posso ufficializzare che alla conduzione di Temptation Island Winter, non sappiamo ancora come si chiamerà di preciso il programma, ci sarò io", ha detto Filippo Bisciglia parlando su Instagram ai suoi follower. Proprio come nell'ormai famoso format estivo, sarà lui ad accompagnare le coppie nel loro viaggio nei sentimenti, pronte a mettere alla prova il loro amore e capire se continuare a stare insieme o lasciarsi per sempre. "É un onore per me scendere in campo durante il palinsesto Mediaset invernale. É davvero gratificante, voglio ringraziare Mediaset, la Fascino, Maria De Filippi per la conferma del sottoscritto", ha continuato Bisciglia, che per la prima volta comparirà sul piccolo schermo, nelle case degli italiani, anche nei mesi invernali.

Come funzionerà Temptation Island Winter, cosa sappiamo

"Vi starete domandando: come sarà?", ha chiesto Filippo Bisciglia ai numerosi fan del programma. E, in effetti, è una domanda che sorge quasi spontanea se si pensa al format di Temptation Island, sviluppato nei mesi estivi, con il falò di confronto in spiaggia e il villaggio di Is Morus Relais, in Sardegna, a fare da sfondo. Questa volta, dove si svolgerà ? Che fine faranno il falò e il pinnettu, in cui le fidanzate e i fidanzati vedono i video dei rispettivi partner? "Lo scopriremo più avanti, intanto io immagino", ha detto il conduttore senza sbilanciarsi. Quindi, sembra che per il momento non resti altro che aspettare.