Temptation Island 2024 anticipazioni, Filippo Bisciglia: "Stasera accadrà qualcosa che non era mai accaduto" "Nella quarta puntata di Temptation Island accadrà qualcosa che non era mai accaduto", ad anticiparlo è il conduttore Filippo Bisciglia a proposito della puntata che andrà in onda su Canale5 giovedì 18 luglio.

A cura di Stefania Rocco

Nella quarta puntata di Temptation Island accadrà qualcosa che non era mai accaduto. A rivelarlo a sorpresa è Filippo Bisciglia, conduttore del reality show campione di ascolti di Canale5, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Bisciglia, dal suo profilo Instagram, ha fornito un’anticipazione in grado di ingolosire i fan del programma che, tra poche ore, si troveranno ad assistere a un avvenimento che non ha precedenti.

L’anticipazione di Filippo Bisciglia

“Questa sera, la prima frase che dirò durante Temptation Island sarà: ‘Come vi ho anticipato, sta per succedere qualcosa che non si è mai visto prima a Temptation Island. Questo qualcosa riguarda…’. Quindi non potete mancare, da subito. Ore 21.30 circa. Mi raccomando. Ci vediamo dopo”, dice Bisciglia nel video postato sul suo profilo Instagram, video che anticipa quanto andrà in onda nella puntata di questa sera.

La foto di Filippo Bisciglia con espressione sorpresa al falò

Un altro indizio rispetto a quanto accadrà questa sera arriva sempre dal profilo Instagram del conduttore Bisciglia. Filippo ha postato uno scatto realizzato in spiaggia durante uno dei falò che andranno in onda nella puntata di questa sera. Nella foto lo si vede guardare con espressione di sorpresa verso uno dei villaggi: sarà quello delle fidanzate o dei fidanzati? Quale coppia riserverà al pubblico l’inaspettato colpo di scena anticipato da Bisciglia? Stando a quanto trapelato fino a oggi, un colpo di scena potrebbe arrivare da parte di Raul Dumitras che potrebbe essere stato filmato mentre bacia una delle single. Un altro pèlot twist potrebbe arrivare, inoltre, dalla coppia formata da Lino Giuliano e Alessia Pascarella. Quest'ultima ha più volte chiesto un falò di confronto. È possibile che nella puntata di questa sera scavalchi la scogliera per invadere il villaggio dei fidanzati e costringere il compagno ad abbandonare?