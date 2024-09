video suggerito

Filippo Bisciglia: “Maria De Filippi voleva guardare Temptation Island con me, le ho detto di no” Filippo Bisciglia a Verissimo ha presentato la nuova edizione di Temptation Island 2024 in partenza da martedì 10 settembre. Il conduttore ha rivelato alcune anticipazioni su ciò che accadrà nelle nuove puntate, poi ha raccontato un aneddoto sulla visione del programma in tv: “Devo guardarlo da solo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

Filippo Bisciglia è stato uno degli ospiti della puntata di Verissimo oggi, domenica 8 settembre. Il celebre conduttore sta per tornare in tv con l'edizione autunnale di Temptation Island in partenza da martedì 10 settembre e a Silvia Toffanin ha anticipato qualche dettaglio sulle coppie che hanno scelto di intraprendere il loro viaggio nei sentimenti.

Le anticipazioni di Filippo Bisciglia su Temptation Island 2024

Filippo Bisciglia ha da poco concluso l'edizione estiva di Temptation Island e ora è pronto per quella autunnale. "A giugno ho pianto, per fortuna non mi hanno inquadrato, durante il falò di confronto finale di Siria e Matteo. Noi siamo pronti per la nuova edizione, questa sarà l'11esima per me. Sono tante" ha commentato a Verissimo. "Ho imparato tanto in questi anni. Le cose vissute con i concorrenti, le ho vissute io in passato. Le storie d'amore girano sempre intorno agli stessi argomenti. Le coppie scrivono per gelosia, per mancanza di fiducia, per tradimenti. Quest'anno abbiamo una coppia più grande, sono venuti qui con motivazioni differenti. Dovranno decidere che scelta di vita fare, o l'una o l'altra. Se nella penultima puntata mi avete visto camminare, qui mi vedrete correre e non solo su terra ferma" ha aggiunto rivelando qualche "spoiler" sulle nuove coppie. Il conduttore ha raccontato di aver avuto momento di difficoltà davanti alle coppie, spesso scatenati dall'emozione: "Mi emoziono con loro, vivo a pieno le cose che vivono loro, è tosta. Alcuni momenti sono difficili, vorrei dire tante cose ma non posso farlo. In quel momento per loro sono un confidente. Nei falò posso dire più cose. Non vorrei influenzarli, quindi li ascolto".

L'amore con Pamela Camassa e il no a Maria De Filippi

Filippo Bisciglia può contare sulla vicinanza della sua dolce metà, Pamela Camassa. "Con lei sono 16 anni di amore. Abbiamo avuto degli alti e bassi ma non li ho mai pubblicizzati, non le faccio queste cose, neanche lei. Io sono un bamboccione, mi va sempre bene tutto, rido, scherzo. Non abbiamo mai litigato bruscamente. Lei per me è tutto, è mia sorella, la mia migliore amica, è tutto" ha dichiarato prima di ascoltare il videomessaggio registrato dalla compagna che ha raccontato come guardano insieme le puntate del reality show da lui condotto: "La puntata va vista da casa, Filippo è scaramantico e quindi ha tutti i suoi rituali. Va vista da casa insieme, ma da soli, senza nessuno. Non deve volare una mosca". Bisciglia, a tal proposito, ha raccontato: "Maria De Filippi mi ha chiesto di guardarlo insieme, le ho detto no, non si può fare, devo stare da solo, per scaramanzia. Poi prima della puntata scrivo a Maria "Me*da me*da me*da" e lei deve rispondere "Me*da" ma con tre puntini. Una volta ha messo 4 puntini, me l'ha riscritto con tre".