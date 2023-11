L’Isola dei Famosi torna nel 2024, in dubbio la presenza di Ilary Blasi Fanpage.it apprende che l’Isola dei Famosi tornerà in onda nel 2024, tra marzo ed aprile, ma il vero enigma riguarda la conduzione: sarebbe in dubbio la presenza di Ilary Blasi nella prossima edizione del reality.

A cura di Gaia Martino

Nel 2024 potrebbe tornare in onda L'Isola dei Famosi. Dopo l'ultima edizione andata in onda, conclusasi lo scorso giugno e vinta da Marco Mazzoli, il reality sembrava pronto per restare ai box. Fu assente, infatti, il nome di Ilary Blasi durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset per la stagione 2023/2024. Dopo mesi di silenzio, cominciano a circolare i primi rumor riguardo il programma che mette a dura prova i suoi concorrenti. Fanpage.it ha appreso che il programma televisivo che si svolge in Honduras potrebbe essere confermato nuovamente, ma senza la conduttrice romana. Ecco cosa trapela.

Il ritorno de L'Isola dei Famosi nel 2024

Fanpage.it apprende che l'Isola dei Famosi tornerà in onda nel 2024, tra marzo ed aprile, ma il vero enigma riguarda la conduzione. Non è chiaro, infatti, chi potrebbe dirigere i naufraghi nell'avventura in Honduras: la scorsa edizione potrebbe essere stata l'ultima alla conduzione dell'Isola per Ilary Blasi. Non è escluso che la conduttrice romana lasci il suo posto ad altri. Il reality, ad ogni modo, tornerebbe in onda dopo la chiusura del Grande Fratello che starebbe pensando di prolungare la messa in onda e lasciare che la casa di Cinecittà resti aperta fino a fine marzo.

Il futuro di Ilary Blasi a Mediaset

Dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset 2023/2024 si cominciò a parlare di un addio di Ilary Blasi a Mediaset. Il suo nome assente dai palinsesti aveva fatto suonare un campanello d'allarme. Lo scorso settembre fu Dagospia a fare chiarezza sulla questione sostenendo che la conduttrice romana non sarebbe stata cacciata da Mediaset. Trapelò però che il suo futuro in televisione sarebbe dipeso esclusivamente dal reality che si svolge in Honduras. "Se ne parlerà tra le parti, anche per vagliare altri progetti ma nessuna decisione, come si ripete da mesi, è stata presa" scrisse la testata.