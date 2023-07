Palinsesti Mediaset 2023-2024: da Enrico Papi alla Ruota della fortuna con Scotti, tutte le novità Il 4 luglio Mediaset ha mostrato alla stampa i palinsesti della prossima stagione, svelando i piani per il 2023-2024. L’arrivo di Bianca Berlinguer e Myrta Merlino, la versione invernale di Temptation Island, l’assenza di Belen Rodriguez, il ritorno de La Ruota della Fortuna.

A cura di Andrea Parrella

Il 4 luglio Mediaset ha mostrato alla stampa i palinsesti della prossima stagione, svelando i piani per il 2023-2024. L'arrivo di Bianca Berlinguer e Myrta Merlino, la versione invernale di Temptation Island, l'assenza di Belen Rodriguez, il ritorno de La Ruota della Fortuna. Sono molte le novità per i prossimi mesi, dai nuovi volti a nuovi titoli che andranno a integrare le certezze dell'azienda di Cologno Monzese che, dopo la morte del fondatore Silvio Berlusconi, sta guardando al futuro.

Arriva Temptation Island Winter, torna La Ruota della Fortuna

Novità principale della stagione è quella di Temptation Island Winter, versione invernale del successo estivo, tornato in onda quest'anno dopo una stagione di pausa. La prima serata delle reti Mediaset conserva un impianto molto simile a quello della scorsa stagione, con alcune novità interessanti. Protagonista è Gerry Scotti, che avrà due nuove produzioni da gestire: una versione rivisitata di Io Canto e il ritorno de La Ruota della Fortuna. Confermata l'impostazione del sabato sera, con il trittico Tu Si Que Vales, C'è posta per Te e Amici su Canale 5.

C'è il Gf Vip/Nip, in dubbio L'Isola dei Famosi

Confermato Zelig, così come il Grande Fratello Vip, che avrà un cast composto da personaggi vip e nip. Seppur menzionata, è in dubbio una prossima edizione de L'Isola dei Famosi, che potrebbe restare ai box per una stagione. Assente il nome di Ilary Blasi dai palinsesti per la prossima stagione. Confermati Michelle Impossible e Felicissima Sera di Pio e Amedeo. Ci sarà, come previsto, Ciao Darwin, in onda in due momenti, sia in autunno che in inverno.

Belen Rodriguez lascia Le Iene, arriva Veronica Gentili

Italia 1 conferma in toto Le Iene, che cambiano guida: al posto di Belen Rodriguez arriva Veronica Gentili, per una svolta del programma che si dedicherà maggiormente alle inchieste. Novità della stagione anche gli special comici dal titolo Italia 1 on stage, con Forest, Lipari e Angioni tra i protagonisti. Tra le novità previste anche quella di un nuovo show musicale per Enrico Papi destinato al preserale di Italia 1, che potrebbe segnare il ritorno di Sarabanda, una suggestione non ancora confermata, che potrebbe vedere Papi tornare alla guida di uno dei programmi più amati della storia di Mediaset. Sempre su Italia 1 si registra anche il ritorno de La Pupa e il Secchione.

Informazione, arrivano Berlinguer e Merlino

L'informazione Mediaset è prevalentemente destinata a Rete 4, dove l'arrivo di Bianca Berlinguer al martedì sera e nell'access di Stasera Italia (dove si alternerà con Porro alla conduzione) rappresenta la principale novità. La prima serata della rete vede aggiungersi ai titoli già noti della settimana un nuovo programma condotto da Gianluigi Nuzzi, dal titolo Verità Nascoste. L'arrivo di Myrta Merlino è invece un importante investimento per un cambio di volto del pomeriggio di Canale 5. Sarà lei a guidare Pomeriggio 5 al posto di Barbara D'Urso.