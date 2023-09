Ilary Blasi non è stata cacciata da Mediaset: “Il suo futuro in tv dipende dall’Isola dei Famosi” Ilary Blasi non è stata cacciata da Mediaset: Dagospia racconta che circolano voci sul conto della presentatrice romana ben più gravi rispetto alla realtà dei fatti. Il suo ritorno in tv dipenderà solo dalla presenza in palinsesto di una nuova edizione dell’Isola dei Famosi. “Nessuna decisione è stata ancora presa”.

A cura di Gaia Martino

Si parla da mesi ormai di un addio di Ilary Blasi a Mediaset, ma la nuova linea "anti trash" di Pier Silvio Berlusconi non avrebbe mai escluso la conduttrice romana. In realtà nella nuova stagione televisiva l'imprenditore e dirigente d'azienda potrebbe non aver lasciato spazio all'Isola dei Famosi, programma da lei condotto e che potrebbe slittare di un anno. Questa sarebbe l'unica nozione trapelata dalla presentazione dei palinsesti Mediaset 2023/2024 dello scorso luglio che avrebbe così automaticamente escluso la Blasi dal piccolo schermo. In realtà, stando a quanto racconta Dagospia, circolano voci più gravi rispetto alla realtà dei fatti.

Il futuro di Ilary Blasi a Mediaset

Non è detto che Ilary Blasi non torni più alla conduzione di un programma Mediaset. La conduttrice romana, ex moglie di Francesco Totti, stando a quanto racconta Dagospia, non è stata cacciata da Mediaset. La sua presenza nel piccolo schermo nella nuova stagione televisiva dipenderà esclusivamente dall'Isola dei Famosi. Se il reality entrerà in palinsesto nel 2024, si legge, Ilary potrebbe rientrare nei salotti degli italiani: "Se ne parlerà tra le parti, anche per vagliare altri progetti ma nessuna decisione, come si ripete da mesi, è stata presa".

Le vacanze con Bastian prima di tornare in tribunale

Intanto, Ilary Blasi si sta godendo le vacane con Bastian Muller, il compagno tedesco che ha conquistato il suo cuore dopo il divorzio da Francesco Totti. Il settimanale Chi ha condiviso nelle ultime ore le foto della coppia mentre si diverte con la piccola di casa, Isobel, durante un soggiorno in un resort in Toscana. Si trattano degli ultimi giorni di relax per la showgirl che dal 20 settembre dovrà tornare in tribunale per proseguire la battaglia con l'ex marito: entrambi sono determinati a far valere le proprie ragioni in merito alla "guerra di rolex e borse".