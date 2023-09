Tapiro di Striscia a Ilary Blasi: “A Mediaset come Barbara D’Urso? Per ora sono senza contratto” Ilary Blasi ha ricevuto il primo Tapiro d’oro della nuova edizione di Striscia La Notizia, dal 25 settembre su Canale5. Valerio Staffelli ha chiesto alla conduttrice se fosse stata anche lei “Dursizzata”: “In questo periodo vado sempre in letargo. L’Isola dei Famosi? Per ora sono libera, senza contratto”.

A cura di Elisabetta Murina

Il primo Tapiro d'oro della nuova edizione di Striscia La Notizia, in onda su Canale5 dal 25 settembre, è per Ilary Blasi. Lo storico inviato Valerio Staffelli lo ha consegnato alla conduttrice, facendola così arrivare a quota nove, uno in più dell'ex marito Francesco Totti. Lei ha reagito con ironia, senza risparmiare qualche frecciatina condivisa sui social: "Sicuri che fosse proprio per me?".

La consegna del Tapiro a Ilary Blasi

Staffelli ha fermato Ilary Blasi per strada per consegnarle il primo Tapiro d'oro della nuova edizione del tg satirico. L'inviato di Striscia ha chiesto alla conduttrice se fosse stata anche lei "Dursizzata", riferendosi a Barbara D'Urso fuori da Mediaset per questa stagione televisiva. "Io in questo periodo vado sempre in letargo", ha scherzato. Poi ha aggiunto di essere al momento libera: "Non so se mi faranno rifare l’Isola dei famosi: le vie del Signore – anzi di Mediaset – sono infinite. Per ora però sono libera, senza un contratto".

Sarebbe questo il motivo per il quale il programma di Antonio Ricci ha deciso di dare alla conduttrice il Tapiro d'oro: come Barbara D'Urso, anche Ilary Blasi al momento si trova senza un contratto Mediaset per la prossima stagione televisiva. Se è ormai certo che alla ex conduttrice di Pomeriggio 5 non verrà ridato il suo programma, ancora in dubbio è il destino di Blasi e della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Sarà ancora lei a guidare i naufraghi nel loro viaggio in Honduras?

La questione dei Rolex tra Totti e Ilary

Valerio Staffelli ha scherzato con Ilary Blasi anche sull'ormai nota questione dei Rolex, orologi di lusso che la conduttrice Mediaset avrebbe sottratto all'ex marito Francesco Totti e di cui si è a lungo discusso. "Ora dovrete tenerli in affidamento congiunto", ha detto l'inviato. La conduttrice, sempre con ironia, ha risposto: "Non ci ho capito niente, faremo come con i figli. Non è vero che non si sa il numero degli orologi: presto lo scoprirete".

La frecciatina social di Ilary Blasi a Totti e Noemi

Prima che Staffelli scherzasse con Ilary Blasi sul fatto di essere stata "Dursizzata", l'ex volto dell'Isola dei Famosi aveva pubblicato sui social una storia Instagram lanciando una frecciatina a Totti e Noemi Bocchi, ironizzando sul fatto che il Tapiro non fosse in realtà indirizzato a lei. Di recente, era diventato virale sui social un video in cui si vedeva Noemi Bocchi mostrare a un'amica una Storia Instagram di Ilary Blasi. Le due donne erano sedute poco distanti sulle stesse tribune, per assistere alla partita Roma Primavera-Frosinone.