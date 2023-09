Striscia la notizia riparte dal Tapiro d’oro ad Ilary Blasi, la frecciatina: “Sicuri fosse per me?” Valerio Staffelli ha preso di mira la conduttrice romana dopo che Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati sorpresi a spettegolare sul suo conto, accorgendosi della sua presenza sulle stesse tribune durante una partita del figlio Christian. L’appuntamento è per questa sera lunedì 25 settembre su Canale 5.

A cura di Giulia Turco

Lunedì 25 settembre torna su Canale 5 Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci arrivato alla sua 36esima edizione. Si riparte con il botto, con la consegna del Tapiro d’oro ad Ilary Blasi intercettata dall’inviato Valerio Staffelli ed è subito scattata l’ironia da parte della conduttrice.

La gaffe tra Totti e Noemi e l’ex moglie Ilary Blasi allo stadio

Appuntamento dunque su Canale 5 questa sera lunedì 25 settembre per la consegna dell’ennesimo Tapiro d’oro ad Ilary Blasi. Questa volta Valerio Staffelli ha preso di mira la conduttrice romana per via di un episodio diventato virale sui social. Negli scorsi giorni infatti l’ex marito Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi sono stati sorpresi sulle tribune della partita Roma Primavera Frosinone, per assistere alla discesa in campo del figlio dell’ex Capitano Christian. Insieme alla coppia anche gli amici della coppia Elisa Barbieri e il marito Giancarlo Pantano. Non è sfuggito alle telecamere di Sportitalia che l’amica abbia mostrato a Noemi una Instagram Story di Ilary Blasi, poco distante sulle stesse tribune insieme alla fidanzata del figlio Melissa. Poco dopo aver ricevuto il Tapiro di Striscia, non a caso, Ilary Blasi ha raccontato il suo incontro con Staffelli sui social. “Sicuri che fosse proprio per me il Tapiro?”, ha chiesto ironicamente.

La frecciatina di Ilary Blasi in risposta a Totti e Noemi

Insomma, secondo la conduttrice i destinatari del Tapiro sarebbero stati Totti e Noemi per essere stati sorpresi a spettegolare sul suo conto. Dal canto suo Ilary Blasi non è di certo stata a guardare e ben presto ha risposto via social pizzicando la coppia. Ha pubblicato un video registrato mentre si sottopone ad una visita oculistica da parte della sorella Melory. “Quindi dopo ci vedo meglio? Spierò anche meglio?”, chiede sarcasticamente con riferimento all’accaduto.