Ilary Blasi e la frecciatina a Totti e Noemi Bocchi che avevano “spiato” la sua story allo stadio Ilary Blasi si “vendica” con una frecciatina dopo il video, diventato virale sui social, che mostrava l’ex marito Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi spiare una sua Instagram story.

A cura di Stefania Rocco

Ilary Blasi si “vendica” dell’ex marito Francesco Totti beccato mentre, insieme alla nuova compagna Noemi Bocchi, spiava una sua Instagram story. La conduttrice dell’Isola dei famosi si è filmata mentre si lascia visitare dalla sorella Melory, ortottista. Seduta paziente durante l’esame della vista, Ilary lascia che la sorella la controlli e poi, maliziosa, chiede: “Quindi dopo ci vedrò meglio? Spierò anche meglio?”. La frase è accompagnata da una risata che chiarisce l’intenzione di Ilary di prendere in giro l’ex marito e la nuova fidanzata.

Francesco Totti e Noemi Bocchi “spiano” la story di Ilary Blasi

Totti e Noemi sono finiti loro malgrado nell’occhio del ciclone qualche giorno fa quando sono stati ripresi da lontano mentre guardavano qualcosa sul cellulare di un’amica. Era stata proprio la donna a dare di gomito ai due per mostrare loro qualcosa sullo schermo del suo cellulare. A tradirli è stata un’inquadratura che ha dimostrato che i tre stavano osservando proprio una story postata da Ilary qualche minuto prima. La conduttrice, l’ex marito e la nuova compagna si trovavano, infatti, nello stesso posto: allo stadio per assistere alla partita tra Roma e Frosinone Primavera, città nella quale gioca Cristian Totti.

Nessun commento da parte di Totti e Noemi Bocchi

Se Ilary ha velatamente fatto riferimento a quanto accaduto allo stadio, Totti e Noemi hanno preferito restare in silenzio. Sebbene si vedano chiaramente i due guardare con espressione accigliata lo schermo che mostrava la foto di Ilary, non hanno ritenuto di fare riferimento all’episodio, nemmeno scherzosamente. Del resto, che tra i due ex coniugi non corra buon sangue è un fatto ormai noto da tempo. Totti e Blasi si stanno dando battaglia in tribunale su più fronti. A breve saranno in aula per la prima udienza relativa alla richiesta di separazione con addebito avanzata da Ilary.