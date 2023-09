Totti e Noemi insieme allo stadio: gli mostrano la storia pubblicata da Ilary Blasi, è proprio lì Francesco Totti e Noemi Bocchi vanno allo stadio a vedere il primogenito del Pupone nella sfida tra la Roma Primavera e il Frosinone. Nello stesso impianto, al Tre Fontane, c’era anche Ilary che pubblica uno scatto subito messo sotto gli occhi dell’ex capitano della Roma.

A cura di Fabrizio Rinelli

Francesco Totti, Noemi Bocchi e Ilary Blasi: tutti nello stesso stadio a un anno dalla separazione tra il Pupone e l'ex conduttrice dell'ex Isola dei Famosi. Motivo? Si sono ritrovati pubblicamente nello stesso luogo in occasione della partita del loro figlio Cristian in campo nella sfida tra la Roma e il Frosinone Primavera al Tre Fontane. Una sfida che vede appunto il primogenito di casa Totti in campo con il club ciociaro giocando anche uno scampolo di partita entrando al minuto 88. Totti era seduto sugli spalti proprio dove c'era anche Ilary.

Non si sono degnati di uno sguardo. L'ex capitano della Roma era in compagnia dell'amica Elisa Barbieri e il marito Giancarlo Pantano e chiaramente di Noemi, mentre la sua ex moglie era con Melissa, la fidanzata dello stesso Cristian. I due sono entrati da due ingressi differenti parcheggiando anche in posti diversi. Ma la cosa più curiosa di questo incontro al Tre Fontane è stato un video ripreso da Sportitalia in cui Elisa, l'amica, prende lo smartphone tra le mani e mostra a Totti una foto di Ilary che poco prima aveva postato proprio dal Tre Fontane.

L'ex conduttrice de L'Isola dei Famosi si è infatti scattata un selfie proprio con Melissa pubblicandolo all'interno delle proprie story: "Le tifose numero uno". Uno scatto visto dalla stessa Elisa su Instagram che, seduta accanto a Totti e Noemi, ha mostrato al Pupone non riuscendo a mascherare sul volto una certa sorpresa. Una foto che dunque non passa inosservata. Forse è Noemi a sembrare più infastidita da quello scatto mentre l'ex Capitano non è parso essere molto colpito. Un'immagine che vale più di mille parole.

Accantonate per un attimo le vicende in tribunale, i litigi e le provocazioni social a distanza, sia Totti che Ilary hanno voluto riporre l'ascia di guerra per un pomeriggio solo per amore del loro figlio Cristian. Il ragazzo è entrato in campo nei minuti finali in una sfida comunque persa dal suo Frosinone. Totti si è infatti principalmente contrato su di lui reagendo con indifferenza, forse consapevole della presenza delle telecamere, che in quel momento staccano sulla stessa Ilary, che guarda la partita ignara di tutto. Il tutto è già diventato virale sui social.