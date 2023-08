Noemi Bocchi compie 35 anni, la dolce dedica social di Francesco Totti Francesco Totti si è lasciato andare ad una dedica, una vera e propria dichiarazione d’amore, a Noemi Bocchi in occasione del suo 35esimo compleanno. L’ex capitano della Roma ha condiviso una foto di loro due insieme, con una romantica canzone in sottofondo.

A cura di Ilaria Costabile

Il 31 agosto è una data importante per Francesco Totti e la sua compagna, dal momento che è il giorno in cui Noemi Bocchi compie gli anni. L'ex Capitano della Roma, non ha esitato a farle gli auguri anche tramite social con una dedica, condivisa anche da lei su Instagram, in cui si mostrano felici e innamorati.

La dedica di Francesco Totti a Noemi Bocchi

Un semplice "Happy Birthday" campeggia al centro della foto, pubblicata tra le storie di Francesco Totti, che ha come sottofondo la canzone di Francesco Renga, "La tua bellezza", precisamente la strofa che dice: "la tua bellezza è furiosa e nobile, è qualcosa che somiglia alla parte migliore di me". A tutti gli effetti, quindi, una dichiarazione d'amore, come mai l'ex calciatore aveva fatto finora. In più occasioni ha sempre dichiarato di non essere molto bravo ad esternare i suoi sentimenti, verbalizzandoli, ma queste sono parole che confermano quanto il legame tra i due sia ormai consolidato e quanto siano complici, a distanza di un anno dalle prime foto pubblicate sui settimanali, dopo l'annuncio della separazione tra Totti e Ilary Blasi.

La riservatezza di Noemi Bocchi

Noemi Bocchi, classe 1988, compie 35 anni. Sul suo profilo compaiono gli auguri non solo del compagno, ma anche delle amiche, persone a lei care, che lei condivide in attesa di festeggiare al meglio questo giorno. Nessun indizio che possa far capire dove si trovi in questo momento e come trascorrerà la giornata. Sin da quando è venuta alla ribalta la sua storia con Totti, Noemi non ha mai ecceduto con la presenza sui social, non ha mai ostentato nulla che riguardasse la sua vita privata, ma ha deciso di continuare a mantenere un certo riservo, magari per tutelare anche i suoi figli. Anche per questo motivo, forse, ha ancora più valenza un gesto come quello di Francesco Totti.