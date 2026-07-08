Ilary Blasi vicina alle nozze con Bastian Muller: “Manca poco al divorzio, poi sarò libera”

Ilary Blasi non ha cambiato idea sulla possibilità di sposare Bastian Muller, suo compagno da circa due anni. La conduttrice, reduce dal Grande Fratello Vip, ha confermato di essere in attesa del divorzio ufficiale da Francesco Totti. Una volta ottenuto, sarà libera di sposarsi di nuovo.

Nonostante le complicazioni legate alla lunga pratica di divorzio da Francesco Totti, Ilary Blasi non ha rinunciato al desiderio di sposare il compagno tedesco Bastian Muller. Intervistata dal settimanale Chi, la conduttrice, reduce dal ritorno al timone del Grande Fratello Vip arrivato dopo l'uscita di scena di Alfonso Signorini, ha fatto sapere che il desiderio di dire sì al suo nuovo compagno non è cambiato. Anzi. Ilary precisa che mancherebbero solo pochissime firme prima di poter formalizzare il divorzio dall’ex marito e sposare il nuovo compagno.

Con Bastian, Ilary sta vivendo una seconda fase della sua vita, un periodo in cui appare serena e appagata. Quella con Muller non è una convivenza: i due si vedono soprattutto nel weekend. Tre volte al mese è lui a spostarsi a Roma, mentre una volta al mese è Ilary a raggiungerlo in Germania. Una situazione che, spiega la conduttrice, non le dispiace perché permetterebbe a entrambi di evitare la monotonia.

Diversa è la situazione per il quasi ex marito Francesco Totti che, dopo aver lasciato la villa all’Eur nella quale viveva insieme alla ex moglie e ai loro figli, si è trasferito in un appartamento a Roma Nord insieme alla nuova compagna Noemi Bocchi e ai due figli della donna, nati dal precedente matrimonio con Mario Caucci, terminato prima dell'incontro con l'ex calciatore della Roma. Anche Francesco avrebbe manifestato il desiderio di sposarsi nuovamente, ma nel suo caso sono pochissime le interviste concesse dopo la separazione.

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Quella con Noemi, però, è una storia importante, al di là delle voci su presunti (e mai confermati) tradimenti che avrebbero rischiato di allontanarli, voci alle quali Bocchi ha deciso di non dare credito. Il loro rapporto, così come quello tra Ilary e Bastian, non ha mai subito scossoni e non è detto che le nozze non siano il prossimo passo.