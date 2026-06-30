L’ex GF Federica Petagna al matrimonio di El Shaarawy con il nuovo compagno Yuri Orlandi

Federica Petagna, ex protagonista di Temptation Island e del Grande Fratello, ha partecipato al matrimonio di El Shaarawy e Ludovica Pagani in compagnia del suo nuovo fidanzato, il manager Yuri Orlandi.

Le nozze di El Shaarawy e Ludovica Pagani hanno rappresentato per Federica Petagna l'occasione perfetta per uscire allo scoperto al fianco di Yuri Orlandi, l'uomo con cui farebbe coppia da alcune settimane. L'ex protagonista di Temptation Island e del Grande Fratello Vip ha preso parte alla cerimonia, organizzata a Frascati, in provincia di Roma, accompagnata dal manager, che lavora dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

Orlandi è amico di numerosi volti noti della televisione italiana, in particolare di personaggi vicini all'universo Mediaset, tra cui Shaila Gatta, Francesco Sole, Stefano Sala e molti altri. Non si se entrambi siano amici della coppia di neo sposi o se solo uno dei due sia stato ufficialmente invitato all'evento e abbia scelto di portare con sé il proprio partner nel ruolo di accompagnatore.

Federica Petagna e Yuri Orlandi al matrimonio di El Shaarawy e Ludovica Pagani

Prima del matrimonio, il fatto che Federica avesse voltato pagina rispetto alle ultime novità relative al suo passato sentimentale non era di dominio pubblico. Alcuni mesi fa.ì, la giovane campana si era limitata ad annunciare la fine della relazione con Stefano Tediosi, conosciuto a Temptation Island e con il quale aveva poi approfondito il rapporto durante l'esperienza al Grande Fratello. Una volta terminato il reality, però, la storia tra loro non aveva retto e Federica aveva scelto di interrompere la relazione. La donna, accusata pubblicamente di averlo tradito, era intervenuta per fare chiarezza e spiegare che alla base del loro allontanamento non ci sarebbero state terze persone.

Leggi anche Chi è Giada Alessandrini, tentatrice di Rosario a Temptation Island ed ex migliore amica della fidanzata Alessandra

Diverso il percorso del suo ex fidanzato Alfonso D'Apice, che Petagna aveva lasciato proprio durante Temptation Island per poi ritrovarlo nella Casa del Grande Fratello. Qui Alfonso ha conosciuto Chiara Cainelli e, da allora, i due continuano a essere una coppia, convivono e sembrano intenzionati a fare sul serio.