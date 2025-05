“Federica e Stefano in crisi, lei sente un altro e lui lo ha scoperto”, Petagna interviene per fare chiarezza

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Federica Petagna è intervenuta su Instagram per smentire l’ultimo pettegolezzo a proposito di una presunta crisi in corso con Stefano Tediosi. La ex protagonista del Grande Fratello e Temptation Island (proprio ieri chiacchierata per le infradito di gomma ricevute in regalo al GF e rivendute su Vinted) è stata la protagonista di una news diffusa da Deianira Marzano secondo la quale la relazione con l’ex single conosciuto all’interno del villaggio che fa da cornice al reality show condotto da Filippo Bisciglia sarebbe ormai terminata.

Le indiscrezioni sulla crisi tra Federica e Stefano

“Lei si sente con un altro e, probabilmente, lui lo ha scoperto. Si tratta di un giovane imprenditore e comunque erano già in crisi”, aveva scritto Marzano sul suo profilo Instagram in risposta alla domanda di una follower. Un’indiscrezione che voleva i due già lontani e Federica, tornata a Napoli da sola, già vicina a un altro uomo misterioso. Le cose, però, non starebbero così.

La smentita di Federica Petagna

Federica, poche ore fa, è intervenuta su Instagram per smentire l’indiscrezione che la voleva in crisi con Tediosi. In una story, la nail artist napoletana ha mostrato lo screenshot di una videochiamata con Stefano (al quale ha scritto “I love you”) e ha precisato che non esisterebbe alcuna crisi in corso: “Nessuna crisi, niente del genere. Sono a Napoli per motivi di lavoro e sto anche trascorrendo del tempo con la mia famiglia. Noi continuiamo a viverci e a stare bene”. Stefano, esibendo un sorriso e le due dita di una mano alzate in segno di vittoria e saluto, si è detto d’accordo.

Non è la prima volta che Federica finisce al centro di un pettegolezzo. Nella Casa del GF aveva fatto parecchio discutere il presunto legame vissuto con un imprenditore napoletano e un altro single di Temptation all'epoca in cui stava già frequentando Tediosi. Ma la giovane ha sempre smentito.