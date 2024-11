Parla Antonio Fico, presunto flirt di Federica Petagna: “Tra noi non ci fu solo un bacio, mi ha chiesto di stare zitto”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

“Tra me e Federica Petagna non c’è stato solo un bacio. Mi ha offeso il fatto che al Grande Fratello abbia negato”: a raccontare la sua versione dei fatti a proposito del presunto flirt con la ex protagonista di Temptation Island è Antonio Fico, imprenditore famoso in Campania e cugino di Titty Scialò, altra protagonista del format condotto da Filippo Bisciglia. Le indiscrezioni a proposito di un legame tra i due parallelo a quello che la donna ha vissuto con Stefano Tediosi si rincorrono da settimane ma nel corso dell’ultima puntata del GF, interrogata a proposito di un possibile bacio tra loro, la giovane ha negato. Per questo motivo, Fico ha deciso di uscire allo scoperto. “Mi aveva chiesto di stare in silenzio”, spiega oggi, motivando la scelta di non uscire allo scoperto fin da subito nonostante le pressioni ricevute da chi di questo legame era a conoscenza. Ma adesso che il Grande Fratello ha reso questa vicenda di interesse nazionale, l’imprenditore ha deciso di rendere pubblica la sua versione.

Quando hai conosciuto Federica Petagna?

Federica mi conosceva già prima del nostro primo incontro perché, in virtù del mio lavoro, sono popolare sui social (Antonio è proprietario di una noto bar campano popolarissimo su TikTok e Instagram, ndr). Io, invece, l'avevo vista a Temptation Island. Dal vivo ci siamo conosciuti il 22 settembre, a poche settimane dalla fine delle registrazioni del programma.

Quindi frequentava già Stefano Tediosi visto che il flirt tra i due, per ammissione di Federica stessa, è cominciato circa una settimana dopo la fine delle registrazioni.

Esatto, così dice Federica.

Fu Titty Scialò, altra protagonista di Temptation Island e tua cugina, a presentarti Federica?

Sì, facemmo una videochiamata di gruppo affinché ci organizzassimo per uscire tutti insieme. Dopo quel primo contatto, decidemmo di andare a ballare in discoteca e, per evitare di farci vedere, prenotati una serata privata che ci avrebbe permesso di stare da soli in un’ala del locale distaccata da quella frequentata dal pubblico. Eravamo io, Federica, Titty, Millie Moi (altra ex protagonista del programma), mio fratello, mia sorella e un altro paio di amici.

A te già piaceva Federica?

Mi intrigava.

Cosa accadde quella sera?

Cominciammo a conoscerci e, tra un bicchiere e l’altro, arrivò il primo bacio (la serata in questione è quella documentata da una foto pubblicata dalla influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano. Nello scatto compare un uomo – ripreso solo di spalle – che tiene in braccio Federica. L’uomo in questione è proprio Antonio, ndr).

Federica tenuta in braccio da Antonio Fico nella foto postata su Instagram dall'esperta do gossip Deianira Marzano

Federica ti aveva detto di essere single?

Mi aveva detto che non sentiva nessuno e che l’amore che provava per Alfonso era ormai svanito.

Ti parlò anche di Stefano?

Il giorno dopo, quando ci incontrammo per la seconda volta. Spesso vedevo Federica stare al telefono con qualcuno e credo si trattasse proprio di Stefano. Di lui mi disse che si erano frequentati per poi allontanarsi. Non ho approfondito per evitare di metterle pressione.

Ci sono stati altri baci durante il secondo incontro?

Certo. Siamo anche rimasti da soli in macchina. Ma non si tratta degli unici due incontri. Ce ne sono stati altri.

In quel periodo era già andata in onda la puntata di Temptation Island che svelava il legame tra Federica e Stefano?

Non ancora. In quel periodo sapevo solo che provava qualcosa per Stefano ma preferii non approfondire. Ci frequentavamo solo da due o tre giorni e volevo lasciarla libera di capire, anche in considerazione del fatto che era appena uscita da una relazione durata 8 anni. Era comprensibile fosse confusa.

Federica Petagna insieme ad Antonio Fico

Mi scuso per la domanda cruda: tra te e Federica c’è stato altro oltre a qualche bacio?

Non mi va di rispondere a questa domanda. È una ragazza e non voglio metterla in difficoltà. Posso dire che ci siamo frequentati per circa tre settimane.

Quando ti accorgi che Federica sta frequentando anche Stefano?

Me ne resi conto perché Stefano continuava a contattarla. Quando le chiesi spiegazioni, Federica mi rispose che era confusa e che non sapeva quali fossero i suoi veri desideri.

Eri innamorato di Federica?

É stata un’infatuazione.

Tua cugina Titty ti aveva messo in guardia rispetto al fatto che frequentasse anche Stefano?

Titty sapeva che quella tra me e Federica era una frequentazione, ci stavamo divertendo. Nessuno dei due era innamorato. Ma sì, fu lei a confermarmi che Federica sentiva anche Stefano.

Quand’è stata l’ultima volta che hai incontrato Federica?

Il 7 ottobre. Quel giorno decidemmo di interrompere la nostra frequentazione perché temeva che stessimo dando troppo nell’occhio. Grazie a Temptation lei era diventata nota e anch’io sui social sono popolare per cui, dopo che fummo fotografati insieme in macchina, Federica preferì fare un passo indietro. Forse per paura che Stefano scoprisse qualcosa.

Da quel momento non l’hai più nemmeno sentita?

La sentii il giorno prima che entrasse nella Casa del GF. Mi chiamò insistentemente per raccomandarmi di non raccontare nulla. Si era spaventata perché Deianira Marzano aveva pubblicato la foto in cui la tenevo in braccio.

Non voleva che si sapesse del vostro flirt?

Me lo aveva detto fin da subito che non voleva si sapesse ma che desiderava frequentarmi lo stesso. In pubblico cercava di nascondersi, di non farsi vedere troppo vicina a me e io la assecondavo perché sosteneva di avere paura che Temptation Island la sanzionasse.

In che senso?

La sua edizione di Temptation Island stava andando ancora in onda e temeva la produzione potesse multarla se si fosse fatta vedere in giro con un altro ragazzo.

Alla luce di quanto accaduto anche con te, cosa pensi del triangolo tra Federica, l’ex compagno Alfonso e Stefano Tediosi?

Alfonso è un bravo ragazzo. Penso, invece, che Federica sia stata un po’ falsa.

Con Alfonso?

Con tutti noi. Anche in puntata al Grande Fratello, quando Stefano le ha chiesto del rapporto con me, Federica ha negato. Se sono stato zitto fino a oggi è perché ho fatto una promessa e, da uomo, ho voluto mantenere il segreto come lei desiderava. Ma se al GF vedo Stefano raccontare che tra me e Federica ci sarebbe stato un unico bacio dettato solo dall’ubriachezza, mi stranisco. Un bacio dettato dall’ubriachezza non dura tre settimane. Mi sono sentito offeso.

Ti sei espresso positivamente a favore di Alfonso D’Apice. Se potessi, cosa gli consiglieresti?

Di andare avanti per la sua strada. Quando qualcuno è innamorato, perde un po’ il lume della ragione. Adesso dovrebbe fermarsi a riflettere e capire davvero chi ha di fronte.