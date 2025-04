video suggerito

Jessica Morlacchi dopo la vittoria del Grande Fratello: “Sogno un duetto con mia cugina Elodie” Jessica Morlacchi, dopo la vittoria del Grande Fratello, torna alla sua musica ma confida che le piacerebbere tornare nel reality come opinionista. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

Jessica Morlacchi, dopo la vittoria del Grande Fratello, ha intenzione di riprendere in mano i suoi sogni. Nella casa ha dimostrato il suo talento nel canto, che le ha dato la notorietà quando era ancora una ragazzina. Ora vorrebbe tornare al mondo della musica ma con una maturità diversa. E non è detto che nel suo futuro non ci sia anche un duetto con la cugina Elodie.

Jessica Morlacchi e il sogno di cantare con la cugina Elodie

Jessica Morlacchi ha rilasciato un'intervista a SuperGuidaTv nel corso della quale ha parlato anche della cugina Elodie. Ha spiegato di averla sentita prima di entrare nella casa e spera di rivederla presto. Fare un duetto con lei sarebbe un sogno:

Elodie mi ha fatto un grandissimo in bocca al lupo prima di entrare nella casa e spero di poterla risentire presto ma anche vederci perché io la adoro. È una ragazza della porta accanto che merita tutto il successo che sta avendo. Sono tanto felice per lei. Fare un duetto con lei sarebbe un sogno. Io credo che i sogni si possono realizzare, tutto può essere. Due cugine che duettano…wow.

L'ipotesi del ruolo di opinionista del Grande Fratello

Jessica Morlacchi, dopo avere vinto il Grande Fratello in qualità di concorrente, sarebbe contenta di prendere parte al programma nel ruolo di opinionista:

Se mi piacerebbe fare l'opinionista? Molto, sarebbe stupendo. Chissà magari Alfonso mi inviterà, non lo so ma sarebbe davvero divertente anche perché quando lo vivi in prima persona poi è anche più facile entrare nelle dinamiche.

In questo momento, tuttavia, è concentrata sulla sua musica: "Sto già lavorando alle mie nuove canzoni. Lo scorso 24 gennaio è uscito il mio singolo ‘Ambaradam'. Cantare è la cosa che amo di più". E ovviamente le piacerebbe tornare sul palco del Festival di Sanremo: "Sanremo è nei miei programmi e non vedo l’ora".