video suggerito

Federica dimentica Alfonso dopo Temptation Island, sui social la prima foto insieme al tentatore Stefano Federica Petagna e il tentatore Stefano Tediosi escono allo scoperto sui social: poche ore fa, il single ha pubblicato su Instagram una foto insieme, in cui appaiono complici e sorridenti. Lo scatto arriva a poche ore dalle voci sul presunto flirt dell’ex di Temptation Island con Antonio Fico. La reazione dell’ex fidanzato Alfonso D’Apice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo settimane di frequentazione, Federica Petagna e il tentatore Stefano Tediosi escono allo scoperto sui social. Poche ore fa, il single ha pubblicato nelle stories del suo profilo Instagram una foto insieme alla napoletana, in cui i due appaiono complici e sorridenti. Lo scatto arriva a poche ore dalle voci sul presunto flirt con Antonio Fico, proprietario di un noto bar in provincia di Napoli e cugino di Titty Scialò, che aveva condiviso con lei il percorso a Temptation Island. Per Federica sembra ormai un capitolo chiuso, dunque, la storia con l'ex fidanzato Alfonso D'Apice, con cui aveva partecipato al reality condotto da Filippo Bisciglia.

La foto sui social dopo le voci sul presunto flirt con Antonio Fico

Nelle ultime ore, sui social erano circolate diverse voci su un presunto avvicinamento tra la napoletana e Antonio Fico, proprietario de I Fico Cafè, un noto bar situato a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Antonio è in realtà il cugino di Titty Scialò, che come Federica aveva partecipato a Temptation Island. A lanciare la notizia era stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, a cui era arrivata una segnalazione da parte di una follower, con tanto di foto dei due insieme e il commento: “In queste foto è con Antonio Fico, me le ha girate una mia amica che li ha visti”. Questa mattina, però, Stefano Tediosi, con cui Federica aveva dichiarato di avere una frequentazione a Uomini e Donne, ha postato il primo scatto insieme, come a voler smentire le voci sul loro presunto allontanamento.

Federica Petagna e Antonio Fico

La story postata da Stefano Tediosi

La reazione dell'ex fidanzato Alfonso D'Apice

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 24 ottobre, Alfonso D'Apice era apparso visibilmente provato nel confronto con l'ex fidanzata Federica e aveva dichiarato in lacrime di non essere ancora riuscito a dimenticarla: "Non mi riesco a nascondere, è una persona che ho voluto bene. Non so come tornerò a casa senza di lei, non so quanto tempo mi ci vorrà. Un mese, forse due. Sarei iprocrita a dire che non mi interessa, vorrei che lei raccontasse anche i momenti belli", aveva detto. Il ragazzo ha cancellato tutte le foto insieme a Federica e non è escluso che l'abbia fatto proprio dopo aver visto la foto del tentatore, visto che erano presenti sul suo profilo fino a poche ore fa. Per il resto, nessuna dichiarazione e nessuna frecciata: il napoletano ha scelto di vivere la fine della loro storia in modo riservato.