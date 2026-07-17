Stefano Tediosi accusa Federica Petagna: “Vedeva il nuovo compagno mentre stava con me”

A sei mesi dalla fine della loro storia d’amore, Stefano Tediosi e Federica Petagna si lanciano reciproche accuse di tradimento. Secondo l’ex tentatore di Temptation Island, la sua ex compagna avrebbe cominciato a frequentare l’attuale fidanzato mentre stavano ancora insieme.

A sei mesi dalla fine della loro relazione, Federica Petagna e Stefano Tediosi si sono scambiati reciproche accuse di tradimento. È stato Stefano il primo a lanciare una frecciatina all’ex compagna. Rispondendo su Instagram a un’utente che gli chiedeva cosa pensasse della relazione tra Federica e l’attuale fidanzato Yuri Orlandi (presentato ufficialmente sui social quando entrambi hanno partecipato al matrimonio di El Sharawy e Ludovica Pagani) l’ex tentatore ha lasciato intendere di essere convinto che il rapporto tra i due fosse iniziato quando lui e Federica erano ancora una coppia. "Scusa, ma lui non era mica quello con cui già si vedevano, si sentivano e lavoravano insieme? Ah sì, che poi sono passato io per il traditore che la trattava male? Ho capito male io?", questa la risposta di Stefano, una risposta che allude a un’accusa precisa.

Dopo aver letto le dichiarazioni dell’ex fidanzato, Federica ha deciso di replicare pubblicamente con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Secondo la giovane, che già durante la partecipazione a Temptation Island e al Grande Fratello Vip era stata bersagliata da accuse di infedeltà arrivate da una serie di presunti flirt intrattenuti nel corso del tempo, Stefano avrebbe strumentalizzato proprio quel passato per rafforzare le sue insinuazioni.

"Sei tu il traditore seriale", ha replicato Federica, rispedendo al mittente la stessa accusa ricevuta. La giovane non ha smentito di aver iniziato la relazione con Yuri Orlandi mentre il rapporto con Tediosi era ancora in corso, ma ha colto l’occasione per spiegare di aver finalmente trovato nell’uomo che oggi le è accanto la persona giusta. "Mi rispetta, mi valorizza e mi fa stare bene", ha concluso, avvertendo l’ex che non resterà più in silenzio qualora dovesse tornare ad accusarla pubblicamente.