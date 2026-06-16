Eleonora Abbagnato e Balzaretti sposi bis, la grande festa e gli invitati: da Raf alla mamma di Chiara Ferragni

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti si sono detti sì per la seconda volta e hanno rinnovato le promesse d’amore a 15 anni esatti dalla prima volta. La cerimonia è stata una festa in grande stile davanti alla famiglia allargata e agli amici. Tra gli inviati Raf e Samuel Peron, che si è esibito in uno show, e anche la mamma di Chiara Ferragni.

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti si sono sposati per la seconda volta. Lo scorso 13 giugno, l'etoile e l'ex calciatore hanno rinnovato le promesse di matrimonio dopo 15 anni d'amore. Per il loro "secondo grande giorno" hanno scelto Palermo, città d'origine della sposa e città che li ha visti diventare marito e moglie per la prima volta. Su Instagram, i neo sposi bis hanno condiviso alcune immagini dei festeggiamenti, alla presenza della famiglia e degli amici.

Come mostrano le immagini sui social, la coppia ha rinnovato le promesse d'amore lo scorso 13 giugno con una cerimonia nella Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni, nel capoluogo siciliano. Al grande evento, 15 anni esatti dopo la prima volta, ha partecipato tutta la famiglia allargata: Lucrezia e Ginevra, le figlie nate dalla precedente storia d'amore di Balzaretti, Gabriel e Julia, avuti invece dalla coppia. La festa è stata curata nei minimi dettagli ed è diventata un vero e proprio show: tra gli invitati Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, l'esibizione di Samuel Peron, ballerino di Ballando con le Stelle, e la performance di Raf, che ha omaggiato gli sposi cantando Cosa resterà di questi Anni Ottanta.

L'amore tra la coppia dura da oltre 15 anni e l'ex calciatore è padre di due figlie, Lucrezia e Ginevra, nate dalla sua precedente relazione con Jessica Gasbarin. Oggi hanno 17 e 14 anni e in più occasioni la ballerina ha raccontato di essere stata lei a crescerle: "Federico ha avuto l'affidamento esclusivo. La mamma aveva altro da fare". E riguardo al rapporto che ha instaurato con le due ragazze, aveva raccontato: "Le amo, come se fossero figlie mie. Ma se non studiano mi arrabbio, se si comportano male le sgrido e tolgo il cellulare. Ho sempre amato i bambini, da piccola giocavo a fare la mamma, mio ​​papà aveva sei fratelli e sorelle, famiglia siciliana numerosa".