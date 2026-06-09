Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti si risposano: “Rinnoveranno le promesse d’amore dopo 15 anni”

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti si risposano. Dopo oltre 15 anni di matrimonio, la coppia rinnoverà le promesse d’amore con una cerimonia e una grande festa a Palermo, il prossimo 13 giugno.

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti si risposano. L'ex etoile, direttrice del balletto del teatro dell'opera di Roma e l'ex calciatore rinnoveranno le promesse di matrimonio a Palermo, dopo più di 15 anni d'amore. A farlo sapere Vanity Fair, che rivela anche alcuni dettagli della cerimonia.

La coppia è convolata a nozze per la prima volta nel giugno 2011 nella Cappella Palatina di Palazzo dei Normanni, a Palermo. Il capoluogo siciliano sarà anche la location delle loro "seconde nozze", che si terranno il prossimo 13 giugno. Una grande festa per rinnovare il loro amore alla presenza di amici e parenti: prima una cerimonia in chiesa e poi i festeggiamenti in grande stile. "Il nostro matrimonio è stato una festa. Ci siamo divertiti come dei pazzi. E vorremmo sposarci 10 volte ancora per celebrare quel momento giusto, perfetto, in cui ci siamo incontrati”, aveva raccontato Abbagnato in un'intervista.

L'amore tra la coppia dura da oltre 15 anni e l'ex calciatore è padre di due figlie, Lucrezia e Ginevra, nate dalla sua precedente relazione. Oggi hanno 17 e 14 anni e in più occasioni la ballerina ha raccontato di essere stata lei a crescerle: "Federico ha avuto l'affidamento esclusivo. La mamma aveva altro da fare". E riguardo al rapporto che ha instaurato con le due ragazze, aveva raccontato: "Le amo, come se fossero figlie mie. Ma se non studiano mi arrabbio, se si comportano male le sgrido e tolgo il cellulare. Ho sempre amato i bambini, da piccola giocavo a fare la mamma, mio ​​papà aveva sei fratelli e sorelle, famiglia siciliana numerosa".