Federica Abbate si sposa, l’autrice di Per sempre sì e l’addio al nubilato con Sarah Toscano e Clara

Federica Abbate, cantante che è stata tra gli autori di “Per sempre sì”, la canzone con la quale Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo, si sposa. Poche ore fa l’addio al nubilato insieme alle amiche Sarah Toscano e Clara.

Federica Abbate si sposa. La cantante, compositrice e paroliera – è tra gli autori di "Per sempre sì", la canzone con la quale Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 ed è arrivato quinto all'Eurovision Song Contest – ha pubblicato su Instagram una foto scattata durante il suo addio al nubilato: un party tra donne festeggiato insieme alle amiche Sarah Toscano e Clara, entrambe colleghe e cantanti.

"Qualcuno ha detto addio al nubilato?", ha scritto Federica nella caption del post con il quale ha condiviso alcuni momenti della serata trascorsa insieme alle amiche tra improbabili boa piumati e divertenti pose improvvisate di fronte alla fotocamera.

Federica aveva annunciato le nozze solo pochi giorni fa, sempre attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. "Ho detto sì", aveva scritto mostrando la foto dell’anello ricevuto dal futuro marito. Decine i commenti ricevuti da parte di colleghi e amici del mondo della musica, tra i volti più noti della scena italiana: da Elisa a Rose Villain, passando per Arisa, Emma Marrone, Ana Mena, Rkomi, Baby K, Giusy Ferreri e molti altri.

Resta invece sconosciuta l’identità del compagno, che Abbate ha deciso di tenere lontano dai riflettori. Dal punto di vista sentimentale, infatti, la cantautrice aveva parlato pubblicamente soltanto di una relazione importante e molto lunga, conclusasi nel 2023 dopo nove anni d’amore, quando si era resa conto di non essere davvero felice. Qualche tempo dopo, Federica si è innamorata dell’uomo che sposerà tra – pare – poche settimane ma la data delle nozze non è stata ancora ufficializzata pubblicamente.

Abbate è tra le autrici di alcune delle canzoni italiane più popolari dell’ultimo decennio. Ha firmato, tra gli altri, brani come "Nessun grado di separazione", "Il diario degli errori", "Moscow Mule", "Non ti dico no", "D’estate non vale", "Vivere tutte le vite", "Per un milione", "Mambo Salentino", "Di Caprio", "Anema e core", "Male necessario" e molti altri. Da cantante ha pubblicato due album e inciso quindici singoli.