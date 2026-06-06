“Federica Nargi e Alessandro Matri si sono sposati”: il sì a Milano dopo 17 anni d’amore e due figlie

Alessandro Matri e Federica Nargi si sarebbero sposati oggi, sabato 6 giugno, a Milano, coronando un’unione che dura da ben diciassette anni: a dare la notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano.

Un matrimonio tenuto nel più totale riserbo, programmato per oggi, sabato 6 giugno, a Milano. Federica Nargi e Alessandro Matri avrebbero deciso di convolare a nozze, coronando un'unione che dura da ben diciassette anni. La notizia, data dall'esperta di gossip Deianira Marzano, coglie alla sprovvista i sostenitori della coppia, da sempre considerata una delle più solide dello showbiz italiano, soprattutto perché arriva dopo anni di ripetute smentite. Fino a questo momento la decisione era rimasta riservata, proteggendo l'evento dal clamore mediatico.

La story pubblicata su Instagram da Deianira Marzano

"Più traguardo di così": quando la coppia escludeva le nozze

Il matrimonio stupisce soprattutto alla luce delle dichiarazioni rilasciate in passato dall'ex velina. Nargi aveva infatti spiegato pubblicamente di aver accantonato l'idea dell'abito bianco, considerandola una formalità superata dal legame già profondo costruito nel tempo. "Una volta lo sognavo, lo vedevo come un traguardo da raggiungere – aveva spiegato in un'intervista – Ma ora, dopo due figlie… più traguardo di così!". Una posizione che sembrava aver messo definitivamente la parola fine alle voci che, negli anni, avevano spesso annunciato un matrimonio poi regolarmente smentito dai diretti interessati.

Dai banchi di Striscia alle crisi superate: la loro storia

La storia d'amore tra Federica Nargi e l'ex calciatore è iniziata quando lei aveva appena 19 anni ed era la velina di Striscia la Notizia. Da quel momento i due non si sono più lasciati, diventando genitori di Sofia e Beatrice, che oggi hanno rispettivamente 9 e 6 anni. Nonostante l'immagine pubblica da "famiglia del Mulino Bianco", la stessa Nargi ha sempre rifiutato questa etichetta, ammettendo che nei loro diciassette anni insieme non sono mancati i momenti di difficoltà e i periodi di down, affrontati e superati grazie al supporto reciproco. La coppia ha dovuto gestire a lungo anche la complessa logistica della distanza, dovuta ai frequenti trasferimenti di Matri durante la sua carriera calcistica tra Cagliari, Torino e Genova, mentre lei faceva base a Milano.

Leggi anche Francesca Michielin sposa il fidanzato Davide Spigarolo: le pubblicazioni a Bassano del Grappa

Federica Nargi e Alessandro Matri agli inizi della loro storia d’amore

A fare la differenza, come raccontato dalla showgirl ritornata al grande successo televisivo grazie a Ballando con le stelle, è sempre stata la forte complicità interna: "Alessandro e io siamo simili, abbiamo sempre cercato di tutelare la nostra famiglia, il nostro rapporto, e credo che il segreto sia questo. Ci aiutiamo". Una solidità che oggi li avrebbe portati dritti all'altare.