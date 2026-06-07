Alessandro Matri e Federica Nargi smentiscono il matrimonio: “Grazie per gli auguri, ma non ci siamo sposati”

Federica Nargi e Alessandro Matri hanno smentito la notizia del loro matrimonio che, secondo i gossip, sarebbe stato celebrato il 6 giugno a Milano. La coppia è intervenuta sui social con ironia: “Grazie per gli auguri, ma non ci siamo sposati”.

Federica Nargi e Alessandro Matri smentiscono il matrimonio. Dopo la notizia circolata sui social, diffusa da Deianira Marzano, la coppia è intervenuta per fare chiarezza: il loro amore dura da oltre 17 anni ma le nozze non ci sono state. Su Instagram un video ironico in cui rispondono ai gossip.

Tra le sue storie Instagram, nella giornata di domenica 7 giugno, Alessandro Matri ha pubblicato un video al ristorante insieme alla compagna Federica Nargi. I due scherzano sul matrimonio e spiegano che, contrariamente ai gossip, ieri non si sono sposati. Sul tavolo del pranzo un vaso di fiori, che è diventato l'oggetto della ‘presa in giro': "Ringraziamo per il dono, il problema è uno, che il matrimonio non c'è stato. Non ci siamo sposati". Il calciatore ha aggiunto: "Grazie per il pensiero, ma il matrimonio non c'è… Chi lo sa vedremo".

Per il momento, quindi, Matri e Nargi non hanno intenzione di andare all'altare, anche se questa possibilità non è esclusa del tutto. Tuttavia, l'ex velina aveva più volte raccontato pubblicamente di considerare il matrimonio come una "formalità", superata dal legame costruito nel tempo. "Una volta lo sognavo, lo vedevo come un traguardo da raggiungere. Ma ora, dopo due figlie… più traguardo di così!", erano state le sue parole, nonostante nel corso degli anni più volte i gossip avessero lanciato questa indiscrezione.